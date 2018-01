Wann war noch mal Bundestagswahl? Mehr als 120 Tage ist das inzwischen schon her. Heute beginnen nun endlich Koalitionsverhandlungen. Einfach werden sie nicht. mehr

Mehr als neun Jahre lang war Cem Özdemir das Gesicht der Grünen. Nun machen er und Simone Peter Platz für eine neue Doppelspitze. Die Blicke richten sich auf Robert Habeck - der nur unter einer Bedingung antreten will. mehr

Mit großem Getöse ist US-Präsident Donald Trump in den Mittelpunkt des Weltwirtschaftsforums in Davos gerückt. Politik, Wirtschaft und Finanzwelt fragen sich nun: Wird er bei seiner heutigen Rede vom Leder ziehen, oder bleibt er moderat? mehr

Der milliardenschwere US-Investor George Soros hat am Rande des Weltwirtschaftsforums ein düsteres Bild der Zukunft gemalt. mehr

Wann war noch mal Bundestagswahl? Mehr als 120 Tage ist das inzwischen schon her. Am Freitag, Punkt 9.00 Uhr, beginnen nun endlich Koalitionsverhandlungen. Einfach werden sie nicht. mehr

Politik

Trump in Davos: Schulterschluss mit May und Netanjahu

Seit Tagen ist Donald Trump das Gesprächsthema auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Am Donnerstag flog der US-Präsident per Hubschrauber ein. Als erstes traf er sich mit zwei Verbündeten. mehr