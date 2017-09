Nahles hat nach ihrem "In die Fresse"-Spruch nun jede Menge Ärger. Zu Recht. Aber: Bei Politikerzitaten kommt es sehr auf den Zusammenhang an.

Berlin. Das war nicht lustig, auch wenn Andrea Nahles laut gackerte. Wie sich die letzte Kabinettssitzung angefühlt habe, fragte eine TV-Journalistin die neue SPD-Fraktionsvorsitzende. „Ein bisschen wehmütig“, antwortete die grinsend. „Und ab morgen kriegen sie in die Fresse“. Haha. Nahles hat nun jede Menge Ärger, zu Recht. Freilich gilt auch für diesen Vorgang: Im Zusammenhang gesehen relativiert sich der Skandal. Wie so oft in der Politik.

Tatsächlich wiederholte Nahles in dem kurzen TV-Ausschnitt eine Szene, die sich morgens im Kabinett abgespielt hatte. Demnach war alles eher eine derbe Frotzelei, „ein Scherz“ (Nahles) unter politischen Konkurrenten. Entwicklungshilfeminister Gerd Müller (CSU) fragte die Noch-Arbeitsministerin: „Na Andrea, bist du schon wehmütig, dass jetzt Schluss ist?“ Nahles antwortete: „Klar, noch genau 20 Minuten. Und dann gibt’s auf die Fresse...“ Die Umstehenden, auch aus der Union, lachten. Es sei, erklärten Nahles‘ Leute am Tag danach, eher im Sinne von „dann kloppen wir uns wieder“ gemeint gewesen. Kam aber nicht so rüber.

Das Beispiel zeigt: Zu jedem Zitat gibt es einen Zusammenhang. Zu jedem Bild auch. Was wurde der damalige Wirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg (CSU) nicht beschimpft, weil er sich 2009 in New York in Siegerpose auf dem Times Square ablichten ließ. Er war eigentlich dort, um Opel zu retten. Was die Öffentlichkeit nicht erfuhr: zu Guttenberg musste regelrecht gedrängt werden, dort ein Bild zu machen.

Die Geschichte hinter dem Bild

sorry leude aber ich find andrea nahles in die fresse spruch megalustig — Jan Böhmermann (@janboehm) 27. September 2017

Außerdem stand er zunächst ungelenk herum, ehe er der Bitte der Fotografen folgte, doch mal die Arme zu heben. Ein weiteres Beispiel für täuschende Bilder lieferte im Wahlkampf die Berliner SPD-Abgeordnete Eva Högl bei einem Termin mit Martin Schulz. Der kondolierte gerade vor den Kameras den Terror-Opfern von Barcelona, und man sah im Hintergrund eine feixende Högl. Grund: Sie hatte einfach nicht mitbekommen, um was es vorne ging und fröhlich einen Bekannten begrüßt.

Oft ist der Zusammenhang für die Bewertung entscheidend. Angela Merkel (CDU) hat den Satz „Das Internet ist für uns alle Neuland“ zwar 2013 bei einer Pressekonferenz mit Barack Obama tatsächlich gesagt. Eine digitale Analphabetin ist die Kanzlerin trotzdem nicht. Es ging um neue Bedrohungen der internationalen Sicherheit. Bekanntestes Beispiel ist Jan Böhmermanns Schmähgedicht gegen Erdogan. Jeder Satz ist eine zotige Beleidigung. Der Gesamt-Kontext aber, inklusive der Einleitung, ist Satire und Protest gegen Zensur.