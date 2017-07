Digitale Medien im Unterricht - das ist an deutschen Schulen immer noch nicht selbstverständlich.

Dormagen. Der Lehrer kommt ins Klassenzimmer und fordert die Schüler auf, ihre Smartphones für den Unterricht bereitzuhalten. Nicht ihre Bücher und Hefte. Eine Szene, die so eigentlich nicht sein kann. Sind doch Handys der Ablenkung wegen an Schulen verboten. In der Dormagener Bertha-von-Suttner-Gesamtschule aber sind sie willkommen – zumindest im Unterricht von Marc Albrecht-Hermanns.

Die Kultusministerkonferenz hat Ende 2016 eine Digitalstrategie beschlossen, Initiativen wie der Medienpass NRW oder das Netzwerk Digitale Bildung versuchen Schule und Smartphones einander näher zu bringen. In der Praxis aber entscheiden die Schulen selbst, ob sie das Handy aus der Verbotsecke herausholen. Laut deutschlandweiter JIM (Jugend-Information-Medien)-Studie von 2016 verfügen zwar 94 Prozent der Zwölf- bis 19-Jährigen über ein Handy und dürfen dieses auch in die Schule mitbringen, zwei Fünftel dürfen es dort aber nicht nutzen, ein Drittel nur in den Pausen und nur 22 Prozent im Unterricht. Auch die Schulordnung in Dormagen untersagte bis vor kurzem die Nutzung. Der Geschichts- und Deutschlehrer Albrecht-Hermanns hält nichts von Verboten: „Das ist nur schwer einzuschränken. Schließlich geht es auch um die Freiheit der Lehre.“

Die Schüler sind ganz still und konzentriert bei der Sache

Ein ganz normales Klassenzimmer, das erst auf den zweiten Blick Besonderheiten offenbart. Auf Papier ausgedruckte QR-Codes verdecken die Tafel, auf eine Leinwand wirft ein Beamer per Tablet gelieferte Informationen und Aufgaben zum Thema der Schulstunde, die der Frage nachgeht: „Soll die Hindenburgstraße in Dormagen umbenannt werden?“

„Sind alle drin?“, fragt Marc Albrecht-Hermanns und erntet stummes Nicken. Das W-Lan hält einigermaßen, die Schüler des Leistungskurses Geschichte der 12. Klasse haben mit ihren Handys die QR-Codes gescannt und damit die vorbereitete Internetseite aufgerufen. Nun können alle digital miteinander kommunizieren – für alle an der Leinwand verfolgbar, etwa wenn sie darüber abstimmen, ob sie für oder gegen eine Umbenennung der Straße sind. Vor allem aber arbeiten sich die Schüler ins Thema ein – rufen dafür vom Lehrer vorbereitete Textlinks und Videos ab. Ganz still und konzentriert sind die 18-Jährigen bei der Sache. Albrecht-Hermann freut sich, über ihre Motivation: „Wenn ich jetzt hier 20 Seiten Papier hingelegt hätte, hätten sie das als ätzend empfunden.“