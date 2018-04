Der SPD-Landeschef über die umstrittene Neuaufstellung der SPD in NRW, seinen anstehenden Abschied im Juni und Ex-Größen wie Schulz und Gabriel.

Düsseldorf. Der Termin für das Gespräch in der Redaktion ist früh gewählt, der Stadtverkehr rollt nicht. Man findet sich trotzdem mühevoll zusammen. „Seit Schwarz-Gelb in NRW regiert, ist der Stau sogar in der Stadt“, sagt der SPD-Landeschef und ehemalige NRW-Verkehrsminister Michael Groschek nach seiner Ankunft und lacht sein Groschek-Lachen. Der 61 Jahre alte Oberhausener, Familienvater zweier erwachsener Kinder, ist seit dem 10. Juni 2017 Landesvorsitzender der SPD Nordrhein-Westfalen. Auf dem Landesparteitag am 23. Juni in Bochum soll ein Nachfolger her.

Herr Groschek, was waren Ihre persönlichen Momente der vergangenen Monate?

Michael Groschek: Für mich waren zwei Erfahrungen nachhaltig. Erste Erfahrung: In den Wahlkämpfen wurden an allen Haustüren in NRW drei Politikfelder genannt, um die wir uns deutlich mehr kümmern müssen: 1. Wie gelingt Integration? 2. Wie geht es weiter mit guter Arbeit? 3. Die Zukunft der Rente mit einer grassierenden Angst vor Altersarmut.

Und die zweite Erfahrung?

Groschek: Das war der letzte SPD-Bundesparteitag. Der wurde von vielen Beobachtern aus meiner Sicht fälschlicherweise als Dokumentation eines Zerwürfnisses missverstanden. Ich halte ihn im Gegenteil für eine Sternstunde der Demokratie. Es war das Zurückgewinnen eines öffentlichen Diskurses und die Absage an diese Pseudo-Demokratie in den Talkshows, wo nur Geschwätzigkeit dominiert. Ich wünsche mir mehr solcher Parteitage. Wenn dann aber abgestimmt worden ist, gilt es auch, diese Positionen nach außen und innen geschlossen zu vertreten.

Den Diskurs hat es bei der Neuaufstellung der SPD in NRW kaum gegeben. Kritiker sprechen von Entscheidungen im Hinterzimmer.

Groschek: Die vom Landesvorstand einstimmig eingesetzte Kommission hat den Arbeitsauftrag bekommen, ein abgestimmtes Tableau für die Parteispitze zu entwickeln. Die Kommission hat getagt und einstimmig gesagt: Ja, wir wollen, dass Sebastian Hartmann Kandidat für den Vorsitz und Nadja Lüders Kandidatin für das Amt der Generalsekretärin werden soll. Darüber entscheidet noch der Landesvorstand und am Ende natürlich der Landesparteitag. Einen Auftrag ernsthaft und gewissenhaft abzuarbeiten, ist nicht Hinterzimmer. Und außerdem ist es ohnehin naiv zu glauben, es gäbe auch nach der Erfindung von Twitter noch politische Hinterzimmer.