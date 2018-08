Düsseldorf. „Wenn ich an ihrem Grab bin, spreche ich mit ihr. Beim Abschied sage ich: Tschüss, Silke, bis bald. Und wenn ich manchmal noch am Grab weine, dann nicht aus Trauer, sondern aus Dankbarkeit dafür, dass das Bild meiner Tochter für mich lebendig ist.“

Sätze, die Karin R. kürzlich in einem Interview mit dem „Stern“ sagte. Sie sprach von ihren Besuchen am Grab ihrer Tochter Silke Bischoff. Dem Grab im niedersächsischen Stuhr, an dem CDU-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Donnerstag einen Kranz niederlegen wird. Dem Grab der damals 18-jährigen jungen Frau, die beim Geiseldrama von Gladbeck von einem der beiden Täter ermordet wurde.

Durch staatliche Fehleinschätzung verloren Menschen ihre Leben

Auch 30 Jahre nach der Tat, die die Republik tagelang in Atem hielt, wird dies viel mehr als ein Fototermin sein. Schon im Vorfeld hat Armin Laschet einen größeren Schritt getan als es die stumme Geste einer Kranzniederlegung sein kann. Er entschuldigte sich für Fehler, die staatliche Institutionen damals gemacht haben. Im Gespräch mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ sagte der Ministerpräsident: „Es ist die oberste Pflicht des Staates, seine Bürger zu schützen. Das ist ihm in Gladbeck und in den Stunden danach unter dramtischen Umständen nicht gelungen.“ Nordrhein Westfalen übernehme spät, vielleicht 30 Jahre zu spät, Verantwortung für das Gladbeck-Desaster. „Auch wir tragen die Bürde, dass durch diese Fehleinschätzungen des Staates Menschen ihre Leben verloren haben.“ Es sei Ausdruck der Stärke eines funktionierenden Staatswesens, dass auch Institutionen Selbstkritik üben.

Diese Selbstkritik konnte man bisher jedenfalls in NRW so nicht feststellen. Der Landtag hatte 1988 zwar einen Aussschuss zur Untersuchung des Geschehens und der Verantwortlichkeiten eingesetzt. Doch das Gremium kam 1988 in seinem von der damaligen SPD-Mehrheit getragenen Votum eher zu einer Reinwaschung staatlicher Stellen. Fehler insbesondere des damaligen Landesinnenministers Herbert Schnoor (SPD) in der von seinem Parteifreund Johannes Rau gelenkten Regierung wurden nicht gesehen.

Bemerkenswert: Schon 1988 kam die Kritik aus der damaligen Opposition von CDU und FDP, deren Nachfolger heute die Geschicke des Landes lenken. In einem 150-seitigen Sondervotum zum Ausschussbericht wurde dargelegt, dass auf Seiten der Polizei und des für diese zuständigen Innenministers sehr wohl Fehler gemacht worden seien.