gastbeitrag II Es hätten meine Geschwister sein können

Für Autorin und Journalistin Hatice Akyün (48) „knallte“ der Brandanschlag in Solingen 1993 in ihr „unbeschwertes Leben, das so frei war von Rassismus“.

Dieser Geruch des kalten Rauches, der über der Stadt hing. Das Bild des abgebrannten Fachwerkhauses, dessen Balken wie ein Gespenst in den blauen Himmel ragten. Eine Erinnerung, die bis heute tief in meinem Bewusstsein verankert ist. Ich möchte nicht eingebrannt schreiben, weil es respektlos wäre gegenüber den Opfern. Gegenüber Mevlüde Genç, die zwei ihrer Töchter, ihre Nichte und zwei Enkelinnen verlor, gegenüber Bekir Genç, dem 36 Prozent seiner Haut, sein rechtes Ohr und seine Jugend in dieser Nacht verbrannten. Die Bundesrepublik Deutschland verlor an diesem Tag die Illusion, dass Brandanschläge gegen Ausländer in Deutschland Nachwehen des DDR-Sozialismus seien. Bis zu dieser Nacht war die Stadt Solingen nur bekannt für seine scharfen Klingen. Die Flammen machten die Kleinstadt unrühmlich berühmt.

Ich war 23 Jahre alt, wir verbrachten mit Freunden die Nacht im „Old Daddy“, einer angesagten Disko in Duisburg. Der Anschlag knallte in mein unbeschwertes Leben, das so frei war von Rassismus. Mir wurde klar, die Toten hätten meine Geschwister sein können. Vielleicht fühle ich mich Mevlüde Genç deshalb so nah, weil sie aussieht wie meine Mutter. Sie bindet ihr Kopftuch genau wie sie, mit zwei Knoten unterhalb ihres Kinns.

Die Ruine des Hauses ist längst abgetragen, die Asche ist erkaltet. 25 Jahre ist das nun her, die Präsens der Bilder ist klar und deutlich, wie es der Rassismus in Deutschland heute noch ist. Dieses „nie wieder“, das Opfer seit Jahrzehnten hören, muss wie Hohn klingen. Bald ist auch der NSU-Prozess in München vorbei. „Nie wieder“ werden wir dann sagen, wenn Beate Zschäpe verurteilt wurde. Wenn sie lebenslänglich bekommt, ist der Fall dann abgeschlossen? Lehnen wir uns dann beruhigt zurück? Die Blutspur, die der NSU über zehn Jahre durch Deutschland gezogen hat, ist von den Sicherheitsbehörden weder konsequent verfolgt noch in den richtigen Zusammenhang gestellt worden.

Als Bundespräsident Johannes Rau einmal gefragt wurde, ob und wann er einmal am Sinn von Politik gezweifelt habe, sagte er: „Nach dem Brandanschlag von Solingen.“ Als er als Ministerpräsident vor der Ruine in der Unteren Wernerstraße stand: „Da habe ich gedacht, es lohnt sich alles nicht; du kannst die Welt nicht verändern.“ Was würde Johannes Rau heute wohl sagen? Seine Empathie fehlt. Seine Worte fehlen in diesen Tagen.