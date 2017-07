Keineswegs will die Kanzlerin die USA isolieren. Ohnehin gibt es bei G20 nur einvernehmliche Beschlüsse. Außerdem fürchtet man in Berlin, dass Trump seinerseits versuchen könnte, Verbündete zu finden, die das Pariser Abkommen ebenfalls verlassen. Saudi-Arabien wäre so ein Kandidat, aber auch Australien. Umgekehrt erklärt China noch am Vortag, dass es darauf besteht, dass alle klimapolitisch an Bord bleiben. Hinter den Kulissen wird von den „Sherpas“ genannten Spitzenbeamten nun eine Formel diskutiert, die zwar die Pariser Klimaziele bekräftigt, andererseits aber auch erwähnt, dass die USA eigene Wege gehen. Die letzte Entscheidung fällt erst in der Nacht zum Sonnabend. Es wäre ein Kompromiss, der zwar nichts voranbringt, aber auch nichts kaputt macht.

Das Treffen ist in jeder Hinsicht heikel. Beide Supermächte geraten immer öfter aneinander, vor allem in Syrien. Erst am Tag vor dem Gipfel hat Trump in Warschau Russland ein „destablisierendes Verhalten“ vorgeworfen und mit Polen die Lieferung von Abwehrraketen vereinbart. Auf der anderen Seite stehen Trump und sein Umfeld in Washington im Verdacht, gewusst zu haben, dass Russland die Präsidentenwahl zu Trumps Gunsten zu manipulieren versuchte.

Die Körpersprache zeigt: Merkel und Trump harmonieren nicht Sie harmonieren nicht. Wann immer sich Angela Merkel und Donald Trump vor Kameras begegnen, hakt es irgendwie bei der Körpersprache. Das hatte schon beim allerersten Treffen in Washington im März begonnen, als die Journalisten im Oval Office von beiden einen Handschlag wollten, wie sie da vor dem Kamin saßen. Merkel fragte den Präsidenten auch artig „will we shake hands“, doch der hörte das irgendwie nicht. Oder wollte es nicht hören. Also zuckte die Kanzlerin mit den Schultern. In Hamburg setzte sich das fort. Von der ersten Begegnung am Donnerstagabend im Hotel Atlantic ist ein Foto überliefert, auf dem Merkel beim Händeschütteln ein sehr unvorteilhaftes, erstauntes Gesicht macht, das aussieht wie: Mein Gott, ist der auch hier, wie ekelig. Und er guckt wie: Lass es bald vorbei sein. Am Tag drauf auf dem roten Teppich, als es offiziell losgeht, wieder ein Missverständnis. Merkel begrüßt Trump wie alle anderen zuvor mit Handschlag und zeigt dann mit der linken Hand Richtung Tür zum Saal. Da geht’s lang. Trump aber bleibt stehen, muss von ihr fast genötigt werden, weiterzugehen. Und wieder wirkt es linkisch, unsicher von beiden Seiten. Selbst beim saudischen Vertreter sieht alles lockerer aus, sowieso bei Emmanuel Macron, der Merkel Küsschen gibt. Wahrscheinlich handelt es sich zwischen Merkel und Trump um einen Fall unbewusster innerer Blockaden.

Morgens, in der ersten Beratungsrunde, geht es um die Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Die 20 Regierungschefs sitzen auf weißen Sesseln in einem weiten Rund, alphabetisch gruppiert. Neben Merkel fängt es links mit Argentiniens Mauricio Macri an und hört es rechts mit Donald Trump (USA) auf. Jeder hat ein Mikrofon und ein Tischchen mit Getränken vor sich. 5000 offiziell registrierte Journalisten verfolgen das Geschehen aus einem riesigen Pressezentrum, in das anfangs die Bilder übertragen werden. Nachmittags geht es mit dem Thema Weltwirtschaft und Handel weiter.

Bekenntnis der USA zum freien Welthandel fraglich

Auch hier bleibt noch offen, ob die USA im Schlusskommunique ein Bekenntnis zum freien Welthandel zulassen werden. Die Verhandlungen seien schwierig, sagt Merkel am späten Nachmittag, "da will ich gar nicht drumherum reden". Allerdings ist Trumps Position an dieser Stelle schlechter. Als Begleitmusik verkündet EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Morgen, dass sich die EU und Japan über ein Handelsabkommen einig seien, was ein Drittel der Wertschöpfung der Welt ausmache. Chinas Präsident Xi hat bereits am Mittwoch bei einem direkten Gespräch mit Merkel in Berlin klar gemacht, dass sein Land verstärkt die Kooperation mit Europa sucht. Kanadas Premier Justin Trudeau, der Donnerstagabend bei einem globalisierungskritischen Protestkonzert in der Hamburger Arena eine umjubelte kurze Rede hielt, spricht sich am Freitag für „progessive Handelsabkommen“ aus. Und selbst Putin lässt Ähnliches verlauten. Die Botschaft an Trump ist klar: Du stehst in Sachen Protektionismus alleine da. Im aktuellen Stahlstreit wird sogar schon gedroht. Sollte Washington seinen Markt gegen europäische Importe abschotten, werde die EU „innerhalb von ein paar Tagen reagieren“, kündigt Juncker an. Der EU-Chef launig: „Wir sind in gehobener Kampfesstimmung.“

Am Freitagabend steht für die Gipfelteilnehmer ein Konzertbesuch in der neuen Elbphilharmonie auf dem Programm, das freilich die in Hafennähe agierenden Autonomen stören wollen. Ihnen ist es im Laufe des Tages schon gelungen, dass Partnerprogramm durcheinander zu bringen; Melania Trump kann wegen der Ausschreitungen zunächst ihre Hamburger Unterkunft, das Senatsgästehaus, nicht verlassen. Am Samstag soll es bei den Staatschefs mit Beratungen über einen Investitionsplan für Afrika weitergehen, ehe dann am Nachmittag von Merkel das mit Spannung erwartete Schlusspapier vorgestellt wird.