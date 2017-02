Die FDP kann die CDU-Abgeordneten nicht dafür gewinnen, gemeinsam eine Verfassungsklage in Münster einzubringen.

Düsseldorf. Dass ein Fraktionsvorsitzender einen in den Landtag eingebrachten Antrag mit einem Brief an jeden einzelnen Abgeordneten unterstreicht, passiert eher selten. Eben das tat gestern FDP-Fraktionschef Christian Lindner. Mit seinem Appell an alle Abgeordneten des Düsseldorfer Landtags meinte er vor allem die Politiker der Union. Diese sollten sich der FDP anschließen, per Normenkontrollklage gegen das Beamten-Dienstrecht vors Landesverfassungsgericht in Münster zu ziehen. Allein kann die FDP diesen Weg, mit dem die Besserstellung von Frauen bei der Beamtenbeförderung zu Fall gebracht werden soll, nämlich nicht gehen. Ein Drittel der Abgeordneten muss mitmachen.

Ausgangslage: Seit 1. Juli 2016 ist die Vorschrift im Landesbeamtengesetz in Kraft, wonach Frauen bei „im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt zu befördern sind“. Heißt: Sie werden auch dann vorgezogen, wenn sie über schlechtere Leistungen als ihre männlichen Kollegen verfügen.

Folge ist, dass derzeit 85 Verfahren vor Gericht anhängig sind, in denen sich bei der Beförderung zu kurz gekommene Beamte wehren. Was wiederum dazu führt, dass in all diesen Fällen das Beförderungsverfahren auf Eis liegt.

Die FDP hat sich durch einen Verfassungsrechtler gutachterlich bescheinigen lassen, dass der Landesgesetzgeber für eine solche Vorschrift im Landesbeamtengesetz gar nicht zuständig sei. Die rot-grüne Mehrheit hingegen verweist darauf, dass ein anderer Verfassungsrechtler die Rechtmäßigkeit bestätigt habe.

Die FDP wirft Rot-Grün vor, man wolle den Streit um eine Verfassungswidrigkeit durch alle Instanzen bis zum Europäischen Gerichtshof durchziehen. Was bis zu fünf Jahren dauern werde. So lange würden die Positionen in den Fällen gar nicht besetzt. Es sei besser, die Sache schnell in Münster entscheiden zu lassen.

CDU denkt an den Wahltermin, FDP kritisiert das als Taktik

Wer aber geglaubt hatte, dass die FDP die CDU auf ihre Seite zieht, um das für die Klage notwendige Drittel der Abgeordneten zu erreichen, sah sich getäuscht. Ein Großteil der CDU-Abgeordneten enthielt sich, so dass die von den Liberalen gewünschte Mehrheit ausblieb. Für die CDU verwies Werner Lohn darauf, dass das „verkorkste rot-grüne Gesetz“ und die dagegen angelaufene Klagewelle ganz schnell der Vergangenheit angehören würden, wenn der Landtag einem entsprechenden Gesetzentwurf der CDU entspreche. Das gehe schneller als jedes gerichtliche Verfahren. „Damit wäre die Frauenförderung vom Tisch“, sagte Lohn gegen den lautstarken Protest von SPD und Grünen.

Weil die CDU sehr wohl weiß, dass ihr Gesetzentwurf keine Chance hat, die größte Oppositionspartei sich aber andererseits auch nicht der Normenkontrollklage anschließt, bleibt es bei dem Schwebezustand, den die Union auch selbst beklagt. Lohn argumentierte, dass es bis zum Wahltermin am 14. Mai kein Urteil aus Münster geben könne. Die Antwort darauf, warum dieser Zeitpunkt maßgeblich sein soll, blieb er indes schuldig. Auch ein Urteil im Sommer oder Herbst sollte den Gegnern doch recht sein, wenn es ihnen um die Sache geht.

Ralf Witzel (FDP) dazu gegenüber unserer Zeitung: „Die Schutzbehauptung der CDU ist sachlich nicht nachvollziehbar und sicher eher taktisch bedingt, um die Grünen als potenziellen Koalitionspartner zu schonen.“ Eine verfassungsgerichtliche Entscheidung sei der schnellste und rechtssicherste Weg einer Klärung. Das Verfahren führe zuverlässig zu einer Lösung, da es auch nicht durch die Landtagswahl beendet werde.

Für die Landesregierung verteidigte Innenminister Ralf Jäger (SPD) das Gesetz. Es gehe um die Beseitigung „jahrzehntelanger Ungerechtigkeit, dass Frauen im selben Einstiegsamt starten wie Männer, aber nur in seltenen Fällen nach gleicher Berufserfahrung in Führungsämter aufsteigen“. Frauen würden vom Recht auf Chancengleichheit im öffentlichen Dienst abgehängt. Dieses Problem wolle die Opposition einfach nicht verstehen.