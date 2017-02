Die Ultra-Szene hat einen fragwürdigen Ehrenkodex: Niemand verrät einen anderen bei der Polizei. Das gilt nicht nur für die Gewalttäter in Fan-Trikots, sondern leider auch bisher für die gemäßigten Ultras. Dadurch können sich die Gewaltbereiten recht gut in einer anonymen Masse verstecken. Das wiederum hat zur Folge, dass die Polizei bei Ermittlungen gegen Straftäter einen schweren Stand hat. Es ist höchste Zeit, dass sich dieser Ehrenkodex in Luft auflöst. Wer Frauen und Kinder mit Steinen und Bierdosen bewirft, ist schlicht kriminell und darf nicht geschützt werden. Die friedlichen Ultras sollten sich gut überlegen, ob sie mit ihrem Wegschauen nicht auf dem besten Wege sind, den Fußball kaputt zu machen.

Die Vereine stehen dabei auf jeden Fall in der Pflicht. Sie müssen dafür sorgen, dass bekannte Gewalttäter in den Ultra-Reihen geächtet werden. Schaffen sie das nicht, dann werden hier in Zukunft zwangsläufig englische oder spanische Verhältnisse herrschen.