Formel-1-Pilot Hülkenberg dankt Niederländern: «Nein zum Rassismus»

Berlin (dpa) - Formel-1-Fahrer Nico Hülkenberg (29) hat sich bei den Niederländern für viele Stimmen gegen Rechts bedankt. «Dank u wel!», schrieb der neue Renault-Pilot am Mittwoch auf Niederländisch auf Twitter. Dazu stellte er das Schlagwort «#NoToRacism» - «Nein zum Rassismus». Hülkenberg kommt gebürtig aus Emmerich am Rhein, das direkt an der niederländischen Grenze liegt. Laut ersten Prognosen bleibt die Partei von Ministerpräsident Mark Rutte stärkste Kraft im Parlament, mit klarem Vorsprung vor dem Rechtspopulisten Geert Wilders.