Die Psychotherapeutin Eva van Keuk über Opfer-Erkennung, nötige Hilfen und einen Mangel an Versorgung.

Düsseldorf. Am Freitag beginnt in der Universitätsklinik Düsseldorf die Fachtagung „Folteropfer sehen – Versorgungspfade bahnen“. Die psychologische Psychotherapeutin Eva van Keuk arbeitet seit 21 Jahren für das mitveranstaltende Psychosoziale Zentrum Düsseldorf und leitet dort den Fachbereich Psychotherapie.

Frau van Keuk, Folter ist nur eines der Traumata, die Flüchtlinge erleiden können. Was macht die Tagung so wichtig?

Eva van Keuk: Das Wichtigste ist, dass wir längst internationale und auch in der EU gültige Rahmenbedingungen für die frühzeitige Erkennung und Behandlung von Folteropfern haben, die in Deutschland wie auch in anderen EU Staaten ignoriert werden. Weder erfahren Medizinstudenten etwas über Folter noch wissen niedergelassene Ärzte oder Amtsärzte, wie sie mit Narben umgehen sollen. Es ist auch völlig unklar, was Folterspuren im Asylverfahren bedeuten könnten: Wer erkennt sie, wer begutachtet die Spuren, wer zahlt die Gutachten? Die Opfer hätten bestimmte Rechte, denen aber nicht nachgegangen werden kann, weil sich in der Regelversorgung niemand mit Folteropfern auskennt.

Gibt es Schätzungen, wie viele Flüchtlinge Foltererfahrungen haben?

van Keuk: Das ist schwer zu beantworten. Die Staaten, in denen gefoltert wird, halten die Zahlen logischerweise geheim. Das hängt auch mit der Definition zusammen. Klassischerweise bedeutet Folter die Ausübung schwerer Gewalt an einem Gefangenen durch den Staat – beispielsweise, um ein Geständnis zu erpressen. Der UN ist es aber wichtig, den Begriff nicht zu eng zu fassen, weil beispielsweise Menschen in Afghanistan durch einen Taliban gefoltert werden können, der zwar nicht dem Staat zugerechnet wird, aber lokal sehr wohl die Macht haben kann. Und da in Deutschland die Fälle nicht systematisch erfasst werden, wissen wir das von den Flüchtlingen hier auch nicht. Unter unseren PSZ- Klienten waren es 2016 mehr als 25 Prozent.

Tagung

Veranstalter Unter dem Titel „Folteropfer sehen – Versorgungspfade bahnen“ befassen sich knapp hundert Teilnehmer aus der Flüchtlingsarbeit, Haus- und Klinikärzte sowie Rechtsmediziner mit der Versorgung von Folteropfern unter den Flüchtlingen. Die erste Fachtagung zu dem Thema in Düsseldorf wird vom Psychosozialen Zentrum Düsseldorf, der Alexianer Krefeld GmbH und dem Institut für Rechtsmedizin der Uniklinik Düsseldorf organisiert.

Der erste Teil des Tagungstitels lautet „Folteropfer sehen“. Das heißt, dass man sie auch übersehen kann. Wie erkennt man Folteropfer?

van Keuk: Nicht jeder Mensch, der Folter erlebt hat, muss zwingend psychisch erkranken. Es gibt einen erstaunlichen Anteil von Menschen, die Folter mit geringen psychischen Folterschäden überstehen. Daher sind diejenigen, die nicht einmal psychische Schäden haben, besonders schwierig zu erkennen. Sinnvollerweise würde am Anfang ein Interview in den Unterkünften stehen. Viele Geflüchtete haben kein Bewusstsein, dass sie gefoltert wurden, weil jeder im Gefängnis geschlagen wird. Und dann erfahre ich im Gespräch vielleicht, dass mein Klient an den Füßen aufgehängt geschlagen wurde und ein Mitgefangener neben ihm dabei zu Tode kam. Sinnvoll wäre auch, wenn Ärzte stärker auf spezifische Narben achten könnten, auch wenn nicht jede Narbe Folter bedeutet.

In der Flüchtlingsarbeit sind viele Ehrenamtliche tätig. Welche Fehler kann man im Umgang mit Folteropfern machen?

van Keuk: Ich kann mir schwere Fehler von wohlmeinenden Ehrenamtlichen kaum vorstellen. Viele Folteropfer reagieren auf bestimmte Reize, ein Geräusch, einen Geruch, eine Farbe, die direkt mit den traumatischen Ereignissen verknüpft sind. Aber das lässt sich gar nicht vermeiden. Schwierig ist in manchen Heimen dagegen die Pflicht für Hausmeister, unangekündigt die Zimmer zu durchsuchen. Das kann für Menschen, die Hausdurchsuchungen, Festnahmen und in der Folge Folter erlebt haben, ganz furchtbar sein.

Welche Hilfen brauchen diese Menschen?

van Keuk: Folteropfer benötigen zunächst die Erkennung. Ein Problem ist dabei die mangelnde Regelung der Dolmetscherbezahlung. Selbst ein wohlmeinender Hausarzt hat womöglich große Schwierigkeiten, sich mit seinem Patienten zu verständigen. Medizinische Versorgung ist wichtig. Nicht alle Folteropfer brauchen eine Psychotherapie. Aber diejenigen, die sie benötigen, brauchen Zugang zu therapeutischer Behandlung. Es ist fast die Regel, dass Folteropfer nicht darüber sprechen, was passiert ist, aber das Grauen ist für Angehörige eine große Belastung, gerade wenn es nicht erklärt wird.

Der zweite Teil des Tagungstitels heißt „Versorgungspfade bahnen“. Mangelt es noch an Möglichkeiten?

van Keuk: Es herrscht ein unglaublicher Mangelzustand, auch wenn wir in NRW schon bessere Möglichkeiten haben als in anderen Bundesländern. Viele Ärzte und Therapeuten fühlen sich auch überfordert oder wollen das grauenvolle Thema meiden. Darum ist uns die Vernetzung mit der Klinik für Psychotraumatologie in Krefeld und vor allem mit der Rechtsmedizin der Universitätsklinik Düsseldorf so wichtig, wo es eine große Aufgeschlossenheit gibt.

Was erwarten Sie von der Tagung?

van Keuk: Wir erwarten, dass das Thema für den deutschsprachigen Raum umfassend dargestellt wird und sind sehr froh, dass wir dafür internationale Experten gewinnen konnten. Wir erhoffen uns eine Vernetzung, arbeiten aber auch an zukunftsweisenden Fragen aus juristischer, medizinischer und psychotherapeutischer Sicht, um die Versorgung zu verbessern.