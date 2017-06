In einer Online-Abstimmung hat die FDP-Basis in NRW dem Koalitionsvertrag mit der CDU zugestimmt. Die Abstimmung war nach Parteiangaben bisher bundesweit einzigartig.

Düsseldorf. Die FDP-Bais in NRW hat dem Koalitionsvertrag mit der CDU zugestimmt. Das teilte die Partei am Freitagmittag mit. Eine Woche lang konnten die gut 15 500 Mitglieder online abstimmen, ob sie den mit der CDU ausgehandelten Koalitionsvertrag billigen. Damit der Entscheid bindend ist, muss sich mindestens ein Viertel der Mitglieder beteiligt haben, und die Mehrheit der Abstimmenden muss dafür sein. Bis 12 Uhr am Freitag war die Abstimmung möglich. (>>>hier gibt es den Koalitionsvertrag zum Download)

Laut FDP-Spitze beteiligten sich 40,45 Prozent der Mitglieder an der Entscheidung. Die Quote ist also erfüllt. 97,17 Prozent davon stimmten mit "Ja". Gegen den Vertrag sprachen sich 2,35 Prozent aus, 0,48 Prozent enthielten sich.

Die zweite Hürde steht vor der CDU: Die Christdemokraten lassen am Samstag die Delegierten eines Landesparteitags in Neuss über den rund 120 Seiten starken Koalitionsvertrag abstimmen. Am Dienstag soll der CDU-Landesvorsitzende Armin Laschet zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Dann wären die letzten drei Hürden auf dem Weg in die Düsseldorfer Staatskanzlei genommen.

CDU und FDP haben mit insgesamt 100 von 199 Mandaten aber nur eine hauchdünne Mehrheit im Landtag. er/dpa