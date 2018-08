Die Prügel für den Rückholbeschluss bezog NRW-Minister Stamp – tun kann er aber nichts mehr, als auf Seehofer und Co. hoffen.

Düsseldorf. Es hört sich so einfach und klar an: Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen lässt durchblicken, dass eine diplomatische Zusicherung – eine „Verbalnote“ – aus Tunesien, dass Sami A. keine Folter drohe, alles ändern könnte. Dass man ihn dann wohl gar nicht zurückholen müsste, die Abschiebung sozusagen rückwirkend rechtmäßig wäre. So fragt sich der Laie: Warum besorgt man nicht einfach den Schrieb und es ist gut?

Die Prügel für die missglückte Abschiebung am 13. Juli hat auf so ziemlich ganzer Linie NRW-Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) bezogen. Jetzt allerdings kann er in dem Fall nichts mehr tun, um die Rückholung des Gefährders zu vermeiden – als Landesminister in einem föderalen Staat darf er nicht einfach selbst in Tunesien anrufen, und um die Zusicherung bitten. Er dürfte sich im vergangenen Monat mehr als einmal gewünscht haben, das wäre anders. Viel Vertrauen, dass die Bemühungen auf Bundesebene mit dem nötigen Hochdruck betrieben werden, ließ er auf der Pressekonferenz am Donnerstag nicht durchblicken. Vielmehr rekurrierte Stamp auf ein Gespräch mit Horst Seehofer (CSU) vor der Abschiebung von Sami A., bei dem es um die Hilfe des Bundes generell bei Rückführungen und diplomatischen Zusicherungen gegangen sei, und zeigte sich „zutiefst enttäuscht über die vollmundigen Ankündigungen unseres Bundesinnenministers, er mache das zur Chefsache“. Auf Nachfrage dieser Zeitung heißt es im Bundesinnenministerium (BMI) nur, das Auswärtige Amt sei dran – Chefsache klingt in der Tat anders. Ansonsten schweigt sich Seehofer zu Stamps Anwürfen bislang aus.

Das Gericht scheint dem Bamf einen Ausweg zu diktieren

In der Regierungspressekonferenz vergangene Woche erklärten Vertreter von BMI und Auswärtigem Amt auf Pressenachfragen zur „Verbalnote“, sie „stehen innerhalb der Bundesregierung und auch zu NRW in engem Kontakt“ und „haben laufend Kontakt mit Tunesien“. Und der Regierungssprecher eiert herum: „Wir werden mit der tunesischen Seite den weiteren Weg vertrauensvoll besprechen.“ Wie man vertrauensvoll mit einer Regierung bespricht, dass man ihr die Beachtung von Menschenrechten nicht zutraut, sofern sie dies nicht in jedem Einzelfall offiziell versichert, bleibt ein Geheimnis. Ansonsten gibt es noch den Hinweis, eine diplomatische Zusicherung werde „üblicherweise immer auf Grundlage eines gerichtlichen Maßgabebeschlusses eingeholt“, in dem das Gericht festlegt, was Inhalt des Schreibens sein soll.

Nicht in diesem Fall, so ein Sprecher des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen: „Es gibt keinen Maßgabebeschluss.“ Auf ihn sollten die Bundesbehörden also nicht warten. Zumal die Zeit drängt – wann A. zurückkommen könnte, weiß derzeit niemand – und die Richter schon in ihrem Beschluss vom 12. Juli, als sie das Abschiebeverbot wieder einsetzten, klarstellten, welch große Bedeutung sie der „Verbalnote“ beimessen; im Originaltext steht ausdrücklich, es spreche vieles dafür, dass „bezogen auf den Antragsteller eine entsprechende individualbezogene diplomatische Zusicherung zu fordern wäre, damit von einer nicht mehr beachtlichen Wahrscheinlichkeit von Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung des Antragsstellers ausgegangen werden könnte“. Fast könnte man meinen, das Gericht diktiere dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf), was es zu tun habe, um sein Abschiebeverbot für A. endgültig zu widerrufen. Einen Abänderungsantrag des Bamf ohne „Verbalnote“ lehnte das Verwaltungsgericht am 10. August ab. Aber: „Es gibt die Möglichkeit, noch einmal einen Abänderungsantrag zu stellen“, so der Gerichtssprecher. Wiederum klingt es fast wie eine Einladung.

Aber wer ist jetzt der Chef im Ring, der dieser Einladung folgt? Aus dem Auswärtigen Amt heißt es immerhin, die Bundesregierung sei aufgrund der jüngsten Gerichtsentscheidungen erneut in Kontakt zu den tunesischen Behörden getreten, um „gemeinsam eine möglichst rasche Lösung zu finden“. Eine Einschätzung zu den Erfolgsaussichten gebe es nicht.

Die kann vielleicht Lisa Kapteinat, Landtagsabgeordnete der SPD, beisteuern: Sie schrieb bereits am 24. Juli an Bundesaußenminister und Parteikollege Heiko Maas mit der Bitte, sich um eine diplomatische Zusicherung zu bemühen. Sie bekam Antwort von dessen Staatssekretär, das tue man in der Tat „händeringend“. Üblicherweise werde eine solche Zusicherung vor der Abschiebung eingeholt, nachträglich sei das schwierig. „Sie haben mir nicht besonders viel Hoffnung gemacht“, sagt Kapteinat auf Anfrage. Hoffnung, die gänzlich stirbt, wenn Minister Stamps Gefühl stimmt und die Bemühung um die „Verbalnote“ im Bund Neben- statt Chefsache ist.