Laut Informationen des "Spiegel" soll der ehemalige Verteidigungsminister im Bundestagswahlkampf für die CSU auftreten. Bewerbung um ein Bundestagsmandat aber wohl nicht geplant

Hamburg. Der frühere Wirtschafts- und Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) tritt laut "Spiegel" für die CSU im Bundestagswahlkampf auf. Er habe zusagt, für mehrere große Kundgebungen nach Bayern zu kommen, berichtete das Nachrichtenmagazin am Samstag mit Verweis auf Angaben aus München. Der in den USA lebende Guttenberg habe sich Anfang der Woche mit CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer zu einem zweistündigen Gespräch in München getroffen und Details seines Engagements für die Partei besprochen.



Um ein Bundestagsmandat will sich Guttenberg dem Bericht zufolge aber nicht bewerben. Er wolle niemandem den Platz wegnehmen, sagte er Scheuer laut "Spiegel".



Guttenberg war 2011 zurückgetreten, nachdem seine Doktorarbeit als Plagiat entlarvt worden war. Er zog daraufhin mit seiner Familie in die USA und begann als Berater zu arbeiten. afp