Auf die Regierungserklärung von Ministerpräsident Armin Laschet folgt die Gegenrede: Aus „Maß und Mitte“ wird bei der Opposition Mittelmaß, es beginnt ein Streit mit ganz neuen Rollen. Ein Überblick.

Wer waren in der gestrigen Debatte Laschets größter Kritiker?

Allen voran war das gestern SPD-Fraktionschef Norbert Römer, der mit einer engagierten Rede deutlich gemacht hat, dass er selbst offenbar viel weniger mit einem Abschied an der Fraktionsspitze beschäftigt ist, als mancher in der Partei das hoffen mag. Römer begann mit einem vergifteten „Glückwunsch für einen Überraschungssieg“ an Ministerpräsident Armin Laschet und endete mit der Aussicht, „nach dieser enttäuschenden Regierungserklärung“ ein „weites Feld“ zu erkennen, auf dem man nun um konkrete Lösungen ringen könne. Dazwischen machte er sich zum Beispiel über das jüngst bekannt gewordene erste Entfesselungspaket der neuen Regierung lustig: Laschet habe einen Tiger reiten wollen und nur ein Kätzchen gestreichelt, frotzelte Römer angesichts erster Maßnahmen wie die Abschaffung der Hygiene-Ampel und die Neuregelung von Öffnungszeiten am Sonntag.

Außerdem versuchte Römer, die Koalition als eine der sozialen Kälte darzustellen und die SPD als durchaus lebendigen Robin Hood zu stilisieren, der „an der Seite aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stehen“ wird, „deren Rechte durch eine ideologische Marktentfesselungspolitik bedroht sind“. Römer: „Kein Wort zur Sozialpolitik. Wollten Sie nicht oder konnten Sie sich nicht einigen? Wahrscheinlich beides.“ Sobald Laschet konkret werde, falle die „Tarnkappe vom Gesicht“. Und in Richtung Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) kritisierte er, ein Versprechen auf weniger Stau schon gebrochen zu haben. „So lange er sich dafür nicht entschuldigt, ist er für uns der Minister für Stau und Wortbruch in NRW.“

Hat der Bundestagswahlkampf eine Rolle gespielt?

Zwischen CDU und SPD ging es überraschend wenig um die Bundestagswahl. Erkennbar war aber, dass jene, die im Bundestagswahlkampf noch Erhebliches zu erkämpfen haben, gestern die eingeräumte Redezeit für sich beanspruchten: Laschet hatte tags zuvor fast um eine halbe Stunde überzogen, das wirkt sich auch auf die Gegenrede aus.

Fraktionschef Arndt Klocke warb für die Grünen im Kampf mit Marcus Pretzell (AfD) und Christian Lindner (FDP) nicht nur um erste Akzente in neuer Rolle, sondern auch um die Bühne vor eben jener Bundestagswahl: die drei Parteien kämpfen im Bund um Platz drei hinter CDU und SPD und damit um eine kleine Richtungsentscheidung.

Dass Klocke Laschet vorwarf, in wichtigen Politikfeldern hätten sich die Freien Demokraten in NRW zu 100 Prozent durchgesetzt, war unfreiwillige Werbung für die Durchsetzungskraft des FDP-Chefs. Als Vorbild für den Bund wollte Klocke freilich keine Empfehlung aussprechen: „Die knapp 80 Tage Schwarz-Gelb in NRW sind keine Empfehlung für ein solches Modell im Bund.“ Laschet habe keinen Pioniergeist und keinen Mut, so der neue Fraktionschef der Grünen.