Die Politiker, die sich über Parteigrenzen hinweg zusammengetan haben, wollen aber nicht nur den Vorteil dieser Analysemethode, sondern insbesondere die weiteren Folgen einer Entscheidung, solche Tests zur Kassenleistung zu machen, offen diskutieren. Bislang finde keine Debatte darüber statt, was denn eigentlich der „Nutzen“ solcher Tests ist, der eine Finanzierung über die gesetzlichen Krankenkassen nötig mache. Auch werde der Blickwinkel von Menschen mit Down Syndrom zu wenig einbezogen: ihre Perspektive auf ihr Leben, ihre Ziele und Wünsche, müssten gehört werden. Sinnvoll wäre nach Ansicht der Politiker auch die Einbeziehung der Familien, in denen Kinder mit Down Syndrom aufwachsen, „um einen ganzheitlichen Blick auf diese Testverfahren und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen zu ermöglichen“.

Das Down-Syndrom, benannt nach dem britischen Arzt John Langdon-Down, ist eine angeborene Störung der geistigen und körperlichen Entwicklung durch verändertes Erbmaterial. Nach einer Information der Techniker Krankenkasse kommt etwa eines von 700 bis 800 Kindern mit einem Down-Syndrom zu Welt. Bei Kindern mit Down-Syndrom ist die körperliche und die geistige Entwicklung gestört. Allerdings kann die Ausprägung der Entwicklungsstörungen von Kind zu Kind stark variieren. Typisch für das Down-Syndrom sind charakteristische äußerliche Merkmale wie zum Beispiel ein eher flaches Gesicht. Wie weit die geistige Behinderung geht und welche Lebensbereiche sie betrifft, ist sehr variabel. In den meisten Fällen können Kinder mit Down-Syndrom alltägliche Fertigkeiten wie auch Lesen und Schreiben durch gezielte Förderung erlernen und so selbstständiger werden.

Die Befürchtung der Politiker, übrigens fünf Frauen und fünf Männer: Werden solche Tests Kassenleistung, so werde es zunehmend zu Schwangerschaftsabbrüchen kommen. Es müsse eine ausführliche gesellschaftliche Diskussion über damit zusammenhängende ethische Fragen geführt werden. Eine Entscheidung gehöre in den Bundestag. Der Diskussion dürfe nicht durch Entscheidungen auf anderer Ebene vorgegriffen werden.

Düsseldorf. Dass sich Abgeordnete über Parteigrenzen hinweg zusammentun, um ein gemeinsames Ziel zu verfolgen, kommt nicht oft vor. Aber in diesem Fall ist es so: Zehn Bundestagsabgeordnete von Union, SPD, FDP, Grünen und Linken möchten bei einem Thema mit großer ethischer Tragweite vermeiden, dass die Politik bei der Entscheidung übergangen wird. Es geht um vorgeburtliche Bluttests, mit denen Trisomien wie das Down-Syndrom beim ungeborenen Kind bereits in einem frühen Stadium der Schwangerschaft festgestellt werden können.

Bundeskanzlerin Angela Merkel gehört zwar nicht zu den Unterzeichnern der parteiübergreifenden Initiative. Doch auch ihr ist das Thema präsent. Im Juli besuchte sie Natalie Dedreux in Köln. Die 19-Jährige Erstwählerin mit Down-Syndrom hatte die Bundeskanzlerin in einer Live-Sendung damit konfrontiert, dass neun von zehn Kindern mit Down-Syndrom in Deutschland abgetrieben würden.

Die Abgeordneten beklagen: „In Aufklärungsbögen vor pränataldiagnostischen Untersuchungen mit dem Ziel, Trisomien zu erkennen, wird ein Leben mit Down Syndrom in der Regel als etwas zu Vermeidendes dargestellt.“ Die werdenden Eltern erhielten in der Regel keine Informationen darüber, wie das Leben mit Down Syndrom tatsächlich aussieht. „So erhalten werdende Eltern kaum eine Chance, das weit verbreitete gesellschaftliche Bild von Behinderungen als etwas ,Leidvollem’ mit den realen Erfahrungen von Menschen mit Down Syndrom und ihren Familien abzugleichen und sich einen realistischen Eindruck zu verschaffen.“

Befürchtet wird, dass sich immer mehr werdende Eltern für solche Tests entscheiden werden, wenn sie als Regelversorgung etabliert werden. Damit gerieten diejenigen immer stärker unter Rechtfertigungsdruck, die sich gegen einen Test und gegebenenfalls für die Geburt eines Kindes mit Down Syndrom entscheiden. In Dänemark werde seit 2005 allen Schwangeren eine Risikoabschätzung auf Trisomie angeboten. Seitdem habe sich die Zahl der Kinder, die mit Down Syndrom geboren werden, halbiert.

Weitere Testmethoden könnten den Konflikt noch verschärfen

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Rudolf Henke ist einer der zehn Politiker, die eine breite gesellschaftliche Debatte anstoßen wollen. In einem Interview mit der „Ärztezeitung“ sagte Henke, der auch Präsident der Ärztekammer Nordrhein ist, auch er wolle zwar den Test nicht ganz verhindern. „Zumindest wenn mit dem Test eine Amniozentese vermieden werden kann, darf man ihn den Frauen nicht vorenthalten.“ Schließlich sei die Fruchtwasseruntersuchung mit dem Risiko von Fehlgeburten verbunden. Der Bluttest dürfe aber nicht zum Teil der normalen Schwangerschaftsvorsorge werden. Die Gesellschaft müsse sich im Klaren darüber werden, ob es zum Normalfall werden soll, dass während der Schwangerschaft der Fötus auf genetische Störungen getestet wird. „Es ist klar, dass es nicht bei dem Trisomie-Test bleiben wird“, prophezeit Henke. Weitere Tests seien bereits in der Pipeline. Henke warnt, dass irgendwann dann Frauen auch unter Verweis auf Kostenaspekte in Erklärungsnot kommen, weil sie sich für die Geburt eines „nicht geprüften“ Kindes entscheiden.