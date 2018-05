Beim Brandanschlag auf das Haus der Familie Genç starben fünf Frauen. Die Tat sollte Solingen verändern. Eine Rekonstruktion der Ereignisse.

Solingen. Kurz vor Pfingsten ist es im Mai 1993 schon ungewöhnlich sommerlich für diese Jahreszeit. Im Radio fragt Haddaway ständig „What is love?“, dazwischen streiten sich Politiker um das Asylrecht. Und bei den Anhängern des Grunge vertreiben gerade Bandshirts die schweren Flanell-Karohemden ins Winterfach des Kleiderschrankes. Viele Jungs wollen aussehen wie ihr Vorbild Kurt Cobain. Während bei ihnen die Haare entsprechend immer länger werden, rasieren sich andere regelmäßig ihre Köpfe. Sie hören auch nicht Haddaway oder Nirvana. Aus ihren Jugendzimmern schallen Songs von Rechtsrockbands wie Störkraft. Darin heißt es „Tu endlich etwas für dein Vaterland. . .“

Es ist der 28. Mai 1993: An diesem warmen Freitag steht ein Polterabend im Vereinsheim einer Kleingartenanlage an. Die drei Freunde Christian B., Felix K. und Markus G. sind eingeladen. Eigentlich haben sie keine Lust. Aber da es kostenlosen Alkohol geben soll, entscheiden sie sich schließlich doch für die Party. Im Haus der Familie Genç an der Unteren Wernerstraße herrscht Vorfreude. Das islamische Opferfest steht vor der Tür. Besuch aus der Türkei ist angereist. Mevlüde Genç hat für die Kinder Geschenke eingepackt. Alle Mädchen bekommen Kleider, die sie an diesem Tag anprobieren. Sie sehen glücklich aus und freuen sich auf das große Fest. Die kleine Saime kann sich doppelt freuen: Sie hat kürzlich die Zusage für ihren Kindergartenplatz per Post bekommen. Immer wieder zeigt sie den Brief stolz ihrer Großmutter Mevlüde. Am Abend gehen die Kinder früh schlafen. Die Kleidchen hat Mevlüde Genç ihnen neben ihre Betten gelegt. Mit kleinen verpackten Geschenken zum Opferfest.

Durmus Genç fährt zur Nachtschicht nach Ohligs

Das Oberhaupt der türkischen Großfamilie, Durmus Genç, fährt jetzt zur Nachtschicht nach Ohligs. Es ist inzwischen spät geworden, und langsam gehen auch die Erwachsenen schlafen. Im Haus gegenüber sitzt Christian R. mit ein paar Freunden in seinem Zimmer. Sie hören Rechtsrock, Christian schimpft auf die Türken von gegenüber. „Das Haus wird bald brennen“, sagt er. Als die Freunde sich später verabschieden, geht auch Christian R. noch einmal aus dem Haus.

Gegen Mitternacht sind Felix K., Christian B. und Markus G. so betrunken, dass sie bei den anderen Partygästen negativ auffallen. Es kommt zu einer Prügelei mit – so glauben die Jungen – türkischen Gästen. Schließlich verschwinden die drei Freunde. Sie besuchen auf dem Heimweg einen Bekannten. Dort trinken sie wieder Bier und schimpfen auf die vermeintlichen Türken, mit denen sie sich kurz zuvor geprügelt haben. Nach etwa einer halben Stunde verabschiedet sich das Trio. Christian B., Felix K. und Markus G. laufen Richtung Innenstadt. An einer Ampel am Schlagbaum trifft Christian R. das Trio. Sie kennen sich flüchtig. Die drei Jungen erzählen Christian R. von der Schlägerei. Der weiß, wie sie sich an den Türken rächen, ein Zeichen setzen können. Er erzählt den Jungen vom Haus gegenüber und von der Türken-Familie, die ihm ein Dorn im Auge ist. Wenig später kauft er an der Tankstelle am Schlagbaum Benzin. Die Jungen gehen zur Unteren Wernerstraße. Im Haus der Familie Genç brennt Licht.