Morgen soll mit Sebastian Hartmann der neue Landeschef der NRW-SPD in Bochum gewählt werden. Vorgänger Groschek lobt beharrlich, andere sind skeptischer. Jetzt wird es ernst.

Düsseldorf. Die Pläne sind noch nicht ausgereift. Ob die Geschäftsstelle der NRW-SPD an der Kavalleriestraße 16 unweit des Landtags in Düsseldorf am Ende niedergerissen und neu errichtet wird oder die Partei woanders neu anmietet, ist noch unklar. „Bis zum Wochenende“, sagte Michael Groschek, Noch-Landesvorsitzender der großen NRW SPD, gestern, „wird hier sicher nichts mehr abgerissen.“

Groschek hat danach lauthals dieses markante Groschek-Lachen gelacht, das man vermissen wird, wenn der 61 Jahre alte Oberhausener mit seinem „Köter“, wie er frotzelt, „durch die Eifel spaziert“ und politisch seltener Gehör finden dürfte. Er will noch „zehn Jahre arbeiten“ und künftige Tätigkeiten über einige Beirats-„Pöstchen“ hinaus in den kommenden Wochen erdenken. Ab Samstag ist „Mike“, wie sie ihn nennen, dann wirklich viel „Ex“ in NRW: Ex-Generalsekretär der SPD, Ex-Verkehrsminister, Ex-Landeschef der Partei. Wie die in die Jahre gekommene SPD-Geschäftsstelle den Charme der Achtziger versprüht, so ist er mit seiner Generation der Politiker am Ende, findet Groschek. „Die Geschichten der ,Willy wählen’-Generation, zu der ich zähle, sind auserzählt.“

Jetzt also, ist man geneigt zu sagen, kommen die nächsten Geschichten einer neuen Generation, die ihre Ikonen wohl noch sucht. Sebastian Hartmann könnte sie bald erzählen. Nach dem Willen des SPD-Landesvorstands wird der 40-Jährige am Samstag in Bochum auf dem Landesparteitag zum neuen Vorsitzenden der NRW-SPD gewählt. Dass er weiter im Bundestag in Berlin arbeitet, soll kein Problem sein, findet er. „Wir wollen doppelter Motor sein, eben auch in Berlin. Wir müssen stark in den Berliner Parteierneuerungsprozess rein. Ich stempel nicht in der Landesgeschäftsstelle ab, sondern bin Handlungsreisender für die NRW SPD“, sagt er.

Hartmann wird den größten SPD–Landesverband führen

Hartmann will die SPD Richtung Zukunft führen. „Wir wollen nicht etwas enden lassen, sondern wir wollen neu beginnen“, sagt er, was auch ein echter Groschek-Satz sein könnte, aber dieses bisweilen übertrieben Markige hat Hartmann dann doch recht schnell wieder abgelegt. Man will ja auch nicht Kopie sein. Routinier Groschek gilt als ausgemachter Sprücheklopfer. Man kann bei ihm über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden lernen, und das ist viel mehr ein Kompliment denn ein Makel.