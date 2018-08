In Hagen sind die Sozialdemokraten mit Rassismus-Vorwürfen konfrontiert. Es geht um Ablehnung und alten Streit.

Hagen. Die Probleme bei der SPD mögen vielschichtig sein, bei den Mitgliederzahlen waren sie zuletzt nichtig. Vor allem in NRW, wo die Zahlen angestiegen sind, seit die Partei so fleißig in Urabstimmungen den politischen Gesamtkurs abstimmen lässt. Und die Jusos um jene geworben haben, von denen sie sich ein „Nein“ erhofften, als es um die nun munter regierende Koalition in Berlin ging. In Zahlen: Ende Mai lag die SPD-Mitgliederzahl in NRW bei rund 113 000, zwei Drittel männlich, ein Drittel weiblich. Zum Vergleich: Im Dezember 2016 waren es noch 108 000.

Die Parteibücher also werden munter nachgedruckt, in Hagen allerdings laufen die Dinge anders. Dort hat die Hagener SPD gerade 55 neue Anträge auf Parteimitgliedschaft abgelehnt. Seither hat sich der dortige SPD-Unterbezirk-Geschäftsführer Claus Homm mit allerhand Vorwürfen auseinanderzusetzen. Der für ihn schmerzhafte lautet: Rassismus. „Das kränkt mich, weil ich da nun wirklich nicht verdächtig bin“, findet Homm.

Die Anträge lässt der Unterbezirk gerade juristisch prüfen

Die Geschichte geht so: Nach und nach flatterten bei Geschäftsführer Homm neue Mitgliedsanträge im SPD-Unterbezirk Hagen ein. Vorwiegend von SPD-Anhängern mit Migrationshintergrund. „Türken, Rumänen, Bulgaren und andere“, sagt Homm, will das aber nicht als Wertung verstanden wissen. Stutzig wird er, als er bemerkt, dass die potenziellen Mitglieder in „fünf nebeneinander liegenden Wohnblocks“ leben, fast alle in den SPD-Ortsverein Wehringhausen streben – und viele der Anträge offenbar von ein und derselben Person unterschrieben worden sind. Homm lässt die Anträge gerade juristisch prüfen, bevor er damit detailliert an die Öffentlichkeit gehen will.

Drei der neuen Mitglieder aus den Wehringhausener Wohnblocks sind nun Mitglied in der SPD, weil der Ortsverein die Vier-Wochen-Frist zur Ablehnung verpasst habe, erzählt Homm. Für die anderen gilt: abgelehnt. Ein schriftlicher Einspruch beim Unterbezirk Hagen sei freilich möglich, einige hätten den bereits eingelegt. „Wir müssen uns vor Unterwanderung schützen“, sagt Homm. Unterwanderung – ein Begriff, den NRW-SPD-Sprecher Christian Obrok eher selten zu hören bekommt. „Das hatten wir früher mal bei Mitgliedern von Burschenschaften oder Mitgliedern des Verbandes der Verfolgten des Naziregimes“, sagt Obrok. Der Hagener Fall ist bei der NRW-SPD in Düsseldorf längst bekannt, aber er ist nicht ganz leicht zu handhaben. Weil er einen Hintergrund hat. Und eine andere Seite.