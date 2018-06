Das sagenhafte Volk der Minoer schuf vor dreieinhalb Jahrtausenden die allerersten Schriftzeichen Europas, den ersten Thron und die erste mit Wasser gespülte Toilette der Welt. Und eine beidseitig mit einer Silbenschrift bedruckte Scheibe, die sich bis heute hartnäckig allen Entschlüsselungsversuchen widersetzt.

Vielleicht ist der „Diskos von Phaistos“ bloß eine Fälschung. Das Werk eines Wichtigtuers zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als europäische Archäologen nach der Entdeckung des Palastes von Knossos darum wetteiferten, Sensationen der minoischen Bronzezeit-Kultur auf Kreta auszugraben. Das behauptet zumindest der New Yorker Kunsthändler Jerome Eisenberg – wie schon so viele andere vor ihm.

Die Italiener warteten acht Jahre auf den großen Fund

Und tatsächlich ist schon der Fund der Scheibe am Abend des 3. Juli 1908 von Merkwürdigkeiten begleitet. Zugeschrieben wird er dem italienischen Archäologen Luigi Pernier (1874–1937), der im Süden Kretas seit acht Jahren den zweitgrößten minoischen Palast der Insel ausgrub. Ab 1900 v. Chr. hatten die Minoer oberhalb der fruchtbaren Ebene von Messara bei Phaistos eine immer wieder umgebaute und immer wieder durch Erdbeben und Brände zerstörte Palastanlage errichtet, die Knossos in ihrer Bedeutung nicht nachstand. Während Evans und Knossos immer berühmter wurden, wartete die „Italienische archäologische Mission auf Kreta“ vergeblich auf den großen Fund.

Als er eintrat, erregte er sogleich Verdacht: Luigi Pernier war gar nicht anwesend, als Arbeiter die Scheibe im Raum Nummer 8 des Gebäudes 101 entdeckten. Perniers Grabungsskizzen basieren auf Hörensagen. Das ist deshalb bedeutend, weil der Fundort ein rechteckiger Archiv- oder Magazin-Raum (ca. vier Quadratmeter) war, der lediglich von oben zugänglich war. Damit war fraglich, ob der Diskos bei einem Brand aus einem oberen Stockwerk des zerstörten Gebäudes in den Raum gefallen war oder sich bereits dort befand.

Die Argumente für eine Fälschung lauten seit 110 Jahren immer gleich: Der Diskos ist zu einzigartig, in jeder Hinsicht ohne Vorbild – was auf den ersten Blick zweifellos zutrifft. Es gibt keinen Fund einer vergleichbaren minoischen Töpfer-Arbeit. Der Diskos besteht aus einer, wahrscheinlich aus zwei miteinander „verbackenen“ Ton-Scheiben von zusammen 1,6 bis 2,1 Zentimeter Dicke und einem scharfkantigen, glatten Rand.

Die meisten minoischen Schriftfunde der älteren (von Evans so genannten) „Linear A“-Schrift sind in eher achtlos geformte rechteckige Täfelchen geritzt worden. Wie Kindergekrakel sieht auf dem Diskos nur die Einteilung der Felder aus, in denen die Zeichen spiralförmig von (vermutlich) außen nach innen laufen. Die einzelnen sehr exakten und naturalistischen Zeichen wurden in den Ton gestempelt. Entsprechend der 45 unterschiedlichen Zeichen mussten daher entsprechend viele einzelne Stempel entweder in hartes Material geschnitzt oder aber aus Metall gegossen werden. Entsprechende Stempel wurden nie gefunden, es gibt kein vergleichbar beschriftetes Fundstück in der gesamten Antike. Eine Zeit lang wurde vermutet, der Diskos sei vielleicht gar nicht auf Kreta hergestellt worden, sondern ein teurer Importartikel aus einer anderen Kultur. Dagegen sprechen wiederum neuere Funde, unter anderem einer rituellen Doppel-Axt, die (wenige) durchaus verwandte Schriftzeichen aufweisen. In den rund 30 wissenschaftlich ernstzunehmenden Entschlüsselungs-Versuchen (der Diskos zieht seit 110 Jahren Ufo-Gläubige und Spinner aller Art an) herrschte lange allein Uneinigkeit über die Leserichtung; die allgemeine Tendenz neigt (entsprechend der Spiralform) zur Ansicht „von rechts nach links“ (wie im Arabischen).