Martin Schulz wirkt auf der Zielgeraden des Wahlkampfs freier und selbstgewisser als in den Monaten zuvor - und trifft einen pathetischen Tonfall, der nicht mehr peinlich ist.

Gelsenkirchen. Wenn das nur so einfach wäre: „Autoritäre Nationalist*innen umschulzen“, laden die Jusos zum Konterfei-Dosenwerfen quer durch die Weltpolitik ein. Später, nachdem der laut Ansage „künftige Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland“ die von Ordnern abgespannte Gasse durchschritten und das Rednerpult auf dem Heinrich-König-Platz erreicht hat, wird er sagen: „Da muss man klar Position beziehen. Ihre Politik, Herr Trump, wird niemals die Politik der Bundesrepublik Deutschland werden.“

Manchmal braucht der härteste Wahlkämpfer Orte, an denen die Welt noch in Ordnung ist. Zumindest die sozialdemokratische Welt. Martin Schulz ist nach Gelsenkirchen gekommen. Das Hans-Sachs-Haus liegt in Sichtweise und dort hat bis auf das fünfjährige Intermezzo von Oberbürgermeister Oliver Wittke (CDU) seit 1946 die SPD das Sagen. Im Rat gibt es eine 50,2-prozentige Mehrheit. Mit der Hälfte davon wäre Schulz am Sonntag vermutlich schon zufrieden.

Schulz macht sich in Gelsenkirchen zum Anwalt der kleinen Leute

Aber heute ist nicht Sonntag, heute ist Mittwoch. Noch vier Tage. Zielgerade oder Endspurt wird das gerne genannt. Auf dem Platz zwischen evangelischer Altstadt- und katholischer St. Augustinuskirche könnte man auch sagen: Die Messe ist schon gelesen. Nicht für Martin Schulz. Er kämpft - natürlich bis „Sonntag, 18 Uhr. Aber wir kämpfen nicht aus Selbstzweck. Wir kämpfen für unsere Prinzipien. Wir kämpfen für Sie, für Euch!“

Schulz hat sein rührseliges Betroffenheits-Tremolo abgelegt. Das tut seinem Auftritt gut. Natürlich, es geht weiter um die junge Pflegerin, der die höchsten Beiträge und die niedrigste Rente drohen; um den Polizisten, um die Erzieherin und um den Installateur, die unmöglich bis 70 arbeiten können. Aber der Tonfall ist jetzt so empört, wie manche Umstände ja in der Tat empörend sind.

Und während sich der Buchhändler aus Würselen da wieder zum Anwalt der kleinen Leute macht, münzt er so beiläufig wie geschickt auch seine in der langen Wahlkampfzeit erlittenen Verletzungen in einen Sieg um. Er listet die „Peepshow-Analysen“ über sich auf. Was hat er alles lesen müssen: über sein fehlendes Abitur, seine Glatze, seinen Bart, seine Anzüge von der Stange („Was übrigens stimmt“), seinen Charme eines Eisenbahnschaffners. „Mir ist das egal“, lügt er, weil das öffentliche Zerpflücken niemandem egal ist. Um dann loszudonnern, dass ihn die Haltung dahinter aufrege: „Was ist eigentlich schlecht an einem Eisenbahnschaffner, was ist schlecht an einem Sparkassenangestellten?“ Schulz hätte auch sagen können: Ihr akademischen Schnösel, was bildet ihr euch eigentlich ein?