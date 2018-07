Münkler : Wir werden in eine Situation zurückkehren, in der sich weltweit mehrere Akteure diese Ordnungsaufgabe teilen. In der Zeit des Ost-West-Konflikts waren das zwei: die USA auf der einen und die Sowjetunion auf der anderen Seite. Und dann gab es noch die sogenannte Dritte Welt, die ungeordnet war, weswegen dort auch die vielen Stellvertreterkriege stattgefunden haben. In der Zeit davor waren es, auf Europa bezogen, oft fünf Mächte. Bismarck hat gerne von dem Spiel mit den fünf Kugeln gesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Ordnung des 21. Jahrhunderts über kurz oder lang auch ein solches Fünfersystem sein wird: mit den USA, China, Russland und der EU, wenn diese die nächsten Jahre politisch überlebt. Wer der Fünfte sein wird, ist noch offen: vielleicht Indien, vielleicht auch Brasilien.

Wenn sich die USA aus ihrem globalen Ordnungsanspruch zurückziehen: Wer ist am ehesten in der Lage, diese Lücke zu füllen?

Herfried Münkler : Er hat den Europäern noch einmal sehr deutlich vor Augen geführt, dass sie bei der US-amerikanischen Russlandpolitik keine Rolle spielen. Sondern der amtierende amerikanische Präsident macht das vermutlich nach Lust und Laune entlang der Vorstellung, eine möglichst gute Presse zu haben, was in diesem Fall gründlich danebengegangen ist, und gemäß seiner Leitlinie „America first“, also nicht mit Blick auf eine amerikanisch-europäische Wertegemeinschaft. Das ist es, was die Europäer begreifen müssen, und zwar in Bezug auf die gesamten sicherheits- und außenpolitischen Überlegungen des amerikanischen Präsidenten.

Herr Münkler, was bedeutet der Gipfel von Trump und Putin in Helsinki für Europa?

Düsseldorf. Unsicherheit – das ist in vielerlei Hinsicht der zentrale Begriff, wenn die außen- und sicherheitspolitische Entwicklung der jüngsten Zeit aus europäischer Perspektive bewertet werden soll, gerade auch in Bezug auf das Verhältnis zu den USA. Einer, der sich mit einer neuen Sicherheitsarchitektur für Europa schon intensiv befasst hat, ist der Berliner Politikwissenschaftler Herfried Münkler. Seine politikstrategischen Überlegungen hat er in der Juli-Ausgabe des „Merkur“ veröffentlicht, der „Deutschen Zeitschrift für europäisches Denken“.

Münkler : Das Bemerkenswerte in den USA ist ja eine Wählerschaft, die trotz dessen notorischen Fehlleistungen und grotesken Clownerien fest zu diesem Präsidenten steht. Also sind relevante Gruppen der US-Gesellschaft, auch wenn sie vielleicht nicht die Mehrheit stellen, offenbar nicht der Auffassung, dass diese Werte zentral und verpflichtend sind. Insofern ist diese Wertegemeinschaft starken zentrifugalen Kräften ausgesetzt.

Münkler : Das wird man im Augenblick sagen müssen – jedenfalls als gemeinsam bindende Werte. Ob das für alle Zeiten gilt, ist offen. Aber auch die Europäer verabschieden sich davon ja mit der Abschottung gegen die Flüchtlinge in nicht unerheblichem Maße. Und die USA haben das in dem Trump’schen Projekt, eine Mauer bauen zu wollen, noch sehr viel deutlicher getan – nachdem wir 1989 den Fall einer Mauer gefeiert haben. Auch ansonsten hat sich das Projekt eines gemeinsamen Wertebezugs als heikel herausgestellt. Er ist schon innerhalb der EU nicht gegenüber allen Mitgliedern durchzusetzen. Die deutsch-französische Achse hat alle Hände voll zu tun, um gewisse Selbstbindungen der Europäer aufrechtzuerhalten.

Münkler : Wichtiger würde ich nicht sagen. Aber es hat sich gezeigt, dass die Russen bei den für Europa wirklich bedrängenden Problemen derzeit eine relevantere Rolle spielen als die USA: nämlich was den Zusammenbruch der Ordnung im Nahen Osten sowie die Labilität von Ordnungsstrukturen an der gegenüberliegenden Mittelmeerküste und an der weichen Südostflanke der EU vom westlichen Balkan bis zur Ägäis betrifft. Das war nicht immer so: In den 1990er Jahren waren die USA entscheidend für die Beendigung der jugoslawischen Zerfallskriege. Sie haben auch ein halbes Jahrhundert lang im Nahen Osten die entscheidende Rolle gespielt. Aber schon unter Obama hat sich das geändert. Das heißt nicht, dass die Russen jetzt der bessere Freund sind. Es kann auch bedeuten, dass sie der einflussreichere Gegenspieler sind. Aber wenn die Europäer in diesen Räumen etwas hinbekommen wollen, und das müssen sie wohl, um sich abzusichern, dann sind sie auf eine strategische Kooperation mit den Russen angewiesen.

Münkler : Ich meine die Selbstblockade der arabisch-islamischen Welt. Das hat mit Erdöl sowie kulturellen und religiösen Faktoren zu tun. Die Amerikaner haben mit dem Irakkrieg versucht, diese Selbstblockade aufzubrechen, und sind damit krachend gescheitert. Die Europäer haben danach gedacht, die Veränderung kommt von innen und die Zivilgesellschaften zeigen den Amis mal, wie es geht. Aber herausgekommen ist nur eine einigermaßen erfreuliche Entwicklung in Tunesien und ansonsten eine Katastrophe nach der anderen. Daran lässt sich gut beschreiben, wie ein Mangel an strategischer Ausrichtung dazu führt, dass man permanent auf Kante näht und keine längerfristige Linie erkennen lässt.

Münkler : Wenn die Wichtigkeit von den Handlungschancen her bestimmt wird, dann würde ich die Stabilisierung der Südostflanke vom Westbalkan bis zum ägäischen Meer nennen. Denn wenn das auseinanderbricht, verändern sich alle Erklärungen über stabile EU-Außengrenzen fundamental. Vielleicht ist die Neuordnung des Nahen Ostens eigentlich bedrängender, aber die Chancen der Europäer, hier Einfluss zu nehmen, sind doch relativ überschaubar. Und das gilt letzten Endes auch für die gegenüberliegende Mittelmeerküste, also den Maghreb und die hinter der Sahara liegende Sahelzone.

Sie haben die drei großen Herausforderungen Europas an seinen Rändern skizziert: im Nahen Osten, am Mittelmeer und an der Südostflanke. Welche ist die wichtigste davon?

Münkler: Diese Schwierigkeit ist natürlich da. Wir haben das bei der Rettung Griechenlands gesehen. Und hätte sich Frau Merkel im September 2015 in der Migrationsfrage anders entschieden, wäre Griechenland im Chaos versunken und alle Investitionen in die Stabilität wären abzuschreiben gewesen. Aber wenn ich von der schwindenden Bereitschaft spreche, in eine globale Ordnung zu investieren, meine ich damit etwas, das weit jenseits der eigenen Interessen liegt. Peter Strucks Satz „Die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt“ war für die meisten Leute so nicht nachvollziehbar. Ein solcher Satz wird aber in der näheren geopolitischen Umgebung eines Großraums nachvollziehbar, der sich selbst als Raum des Friedens und Wohlstands begreift. Wenn sich die globale Ordnung auf die Einflusssphären von fünf Mächten verteilt, bedeutet das auch die Rücknahme der Reichweite von Investitionen und das Verknüpfen eines Einstehens für andere mit den eigenen Interessen. Das könnte dann zumindest von den einigermaßen vernünftig denkenden Wählern nachvollzogen und auch mit Unterstützung belohnt werden.

„Wenn man diese Dinge laufen lässt, würde ich nicht ausschließen, dass einige Staaten in faschistische oder zumindest autoritäre Strukturen kippen.“

Was muss sich in der EU ändern, damit sie in der multipolaren Welt nicht unter die Räder kommt?

Münkler: Politik mit 27 Stimmen zu machen, ist schwierig. Man kann das vielleicht im Hinblick auf Vereinheitlichungen im Inneren ganz gut organisieren. Aber in der Außenpolitik ist ein uneinheitliches Auftreten eine Form der Selbstmarginalisierung. Um auf den Anfang des Gesprächs zurückzukommen: Was lernen wir aus dem Treffen von Trump und Putin in Helsinki? Die Europäer müssen es schaffen, eine einheitliche Außen- und Sicherheitspolitik hinzubekommen.

Wer soll das machen?

Münkler: Nach dem Stand der Dinge die deutsch-französische Achse. Ihr werden sich einige anschließen und andere nicht. Dadurch entsteht in der EU so etwas wie eine innere Hierarchie, die dann auch sichtbarer wird. Die Italiener haben sich ja schon länger aus dem Spiel genommen, und die Briten haben sich inzwischen in eine Situation der Einflusslosigkeit hineinmanövriert. Wenn also die Deutschen und die Franzosen das nicht stemmen, wird die EU zerfallen.