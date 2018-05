Ab 2007 arbeitete er zunächst als Lehrer an einem Berufskolleg. Später stieg er in den Hochschuldienst ein. Ab 2013 bis zu seinem Wechsel nach Düsseldorf war El-Mafaalani Professor für Politikwissenschaft und Politische Soziologie an der Fachhochschule Münster.

Nach dem Abitur studierte El-Mafaalani in Bochum und promovierte in Soziologie.

El-Mafaalani ist 1978 in Datteln geboren und wuchs in Waltrop auf. Seine Eltern kamen in den 1970er Jahren aus Syrien nach Deutschland.

El-Mafaalani : So hätte ich es als Kind oder Jugendlicher wahrscheinlich gesagt. Kinder sind ihren Eltern gegenüber loyal. In vielen Migrantenfamilien gilt ein noch höheres Maß an Loyalität. Migrantenkinder haben zudem eine höhere Verantwortung ihren Eltern gegenüber, weil sie in der Regel die neue Gesellschaft schneller verstehen als sie. Daher meinen viele Kinder auch: Sowie ich mich auch nur ein bisschen von ihnen abgrenze, hat das für meine Eltern sofort Auswirkungen im Alltag. Das führt dazu, dass die Kinder im Umkehrschluss sehr lange reproduzieren, was die Eltern von ihnen erwarten. Dieser Konflikt lässt sich nur auflösen, wenn die Gesellschaft aktiv sagt: Du gehörst dazu.

Herr El-Mafaalani, Sie sind in Datteln geboren. Hatten Sie oft das Gefühl: Egal, was ich tue, mit meinem Nachnamen werde ich nie als Deutscher akzeptiert, der ich doch bin?

El-Mafaalani: Hinter uns liegt eine Zeit der Naivität und heute befinden wir uns in einer Zeit der Überbetonung. Vor allem die zweite Hälfte des vergangenen Jahrhunderts war von naiven Vorstellungen geprägt. Entweder davon, dass Deutschland kein Einwanderungsland ist und die Menschen irgendwann alle wieder zurückkehren. Das allerdings ist noch nie irgendwo auf der Welt passiert. Oder von der Position, dass Multikulti per se toll ist. Verfechter dieser beiden Positionen, so unterschiedlich sie sind, haben sich schnell darauf geeinigt, dass wir uns nicht verändern müssen. Jetzt sieht man, dass sich durch Migration ganz viel verändert. Wer sich das bewusst macht, kann Veränderungsprozesse steuern, statt nur noch zu reagieren. So weit sind wir aber noch nicht. Wir sind gerade in der Phase, in der sowohl die tatsächlichen Probleme als auch die Problemchen überbetont werden und man die Erfolge zu oft nicht erkennt.

Was ist für Sie das Ziel von Integration?

El-Mafaalani: Für die Gesellschaft bedeutet Integration meist, dass diejenigen, die zu uns kommen, sich anpassen sollen. Aber nie in der Geschichte sind Menschen mit dem bewussten Ziel migriert, sich anpassen zu wollen. Sie haben ja in ihrer Heimat kein Problem mit sich selbst, sondern mit ihrer bisherigen Umgebung gehabt. Für diese Menschen bedeutet Integration die Möglichkeit zum Mitmachen. Mitmachen kann ich aber nur, wenn ich auch bereit bin, mich anzupassen. Und wer mitmacht, der verändert. Integration ist also beides – Anpassen und Mitmachen. Nur führen diese beiden Seiten zwangsläufig zu Konflikten.

Daher auch Ihre These, dass Konflikte nicht trotz, sondern wegen erfolgreicher Integration zunehmen?

El-Mafaalani: Desintegration führt zu sozialen Problemen und Integration führt zu sozialen Konflikten.

In der „Zeit“ hat der Islamkritiker Hamed Abdel-Samad geschrieben, die Integration hierzulande sei unter anderem gescheitert, weil Staat und Kirche mit den konservativen Islamverbänden Integrationsgegner zu Wächtern des Integrationsprozesses gemacht hätten. Ist das nachvollziehbar?

El-Mafaalani: Ich verstehe seine Argumentationskette, teile sie aber nicht und zweifele ihre Richtigkeit an. Pauschal zu behaupten, Islamverbände seien Integrationsgegner, führt nicht annähernd zum Kern des Problems. Aber dass sie sich bisher als Hauptpartner für Integration herausgestellt hätten, muss man ebenfalls bezweifeln. Ein Grund, warum die Islamverbände in Deutschland nicht richtig anerkannt sind, hat damit zu tun, dass sie nur einen kleinen Teil der Muslime vertreten. Damit können sie aber nicht der Integrations-Gatekeeper aller Muslime sein.