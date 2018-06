Weber und Schönenborn waren vor fünf Jahren Buhrows erste Personalentscheidungen; im Sender streiten sie bis heute, welche die unglücklichere war. Mit Weber, einer lupenreinen Privat-Funkerin, verließ der WDR zum Entsetzen seiner Mitarbeiter den Kurs, die Radio-Entwicklung in Deutschland mit eigenen Ideen, eigenen Konzepten und eigenen Leuten voranzutreiben. Seit Webers Amtsantritt werden die sechs Wellen vergleichsweise stramm formatiert sowie auf Kosten-Effizienz und Durchhörbarkeit getrimmt. Was das öffentlich-rechtliche Profil einer Boulevard-Welle wie WDR2 sein soll, ist selbst früheren Moderatoren ein Rätsel, nicht einmal die Nachrichten sind noch wirklich „live“. Mit Schönenborn dagegen setzte der WDR – wie auch mit Buhrow selbst – die unheilvolle Tradition fort, journalistische Talente ohne die nötige Vorbereitung mit Führungsposten zu belohnen, denen sie nur mit viel Glück gewachsen sind.

Von keiner Ahnung der Vorgänge im Sender getrübt, hatte der offenbar geruchsunempfindliche Vorsitzende der Anstalts-Aufseher, der frühere Chef des DBG in NRW, Andreas Meyer-Lauber, die ambitionslose Wiederwahl mit dem Hinweis begründet: „Man soll die Socken nicht während des Laufens wechseln.“ Außenstehende, die zum ersten Mal an einer Rundfunkratssitzung des WDR teilnehmen, reagieren regelmäßig verstört auf die deprimierend-komische Sehnsucht der Anstalts-Aufseher, dem Intendanten zu gefallen statt ihn zu kontrollieren, und ihm sogar stehend zu applaudieren.

Der WDR an seinem Stammsitz in Köln – nicht nur die „#metoo-Affäre“, auch die personelle Aufstellung und das Programm bieten Angriffsflächen.

Am Freitag tut der Rundfunkrat wieder so, als kontrolliere er den WDR. Stattdessen soll nun das Publikum besser erzogen werden.

Inhaltlich steht der Fernsehdirektor für ein senderintern als „Schönenborn-Identity“ verspottetes Programm der Harmlosigkeit, in dem Tamina Kallert mit Sehnsuchtsblick „Wunderschön: Unser irgendwas“ präsentiert und Yvonne Willicks sich vor Begeisterung kaum einkriegt, wenn sie ihre eigenen Hauswirtschaftstipps versteht. In diesem belanglosen Programm ist der WDR-Innovations-Knaller des Jahres ein mäßig gemachte Kopie der ZDF-Vormittagssendung „Volle Kanne“.

Schönenborn, dessen Vertrag wie der Webers noch bis April 2019 läuft, kann nur hoffen, dass das auch am Ende der von Buhrow angeschobenen Aufklärungsarbeiten herauskommt. Eine Empfehlung für eine Vertragsverlängerung sieht anders aus. Bis heute flüchtet Schönenborn bei jeder Gelegenheit vom Schreibtisch vor die Kamera; nicht immer mit Erfolg (Putin 2013 im Interview: „Wie heißen Sie übrigens?“), mit seiner Kaputt-Kommentierung der Antisemitismus-Dokumentation „Auserwählt und ausgegrenzt – Der Hass auf Juden in Europa“ und der anschließenden Demontage der zuständigen Redakteurin (vorzeitiger Ruhestand ohne Abschied) setzte er einen Tiefpunkt der Sendergeschichte.

Die „Tagesthemen“-Legende Hanns Joachim Friedrichs (1927-1995) lobte im letzten Interview vor ihrem Tod den gebürtigen Solinger Schönenborn noch über den grünen Klee: „Mir machen solche Leute Hoffnung wie der ARD-Reporter nach dem Brandanschlag in Solingen, so ein junger Mann, der heißt Jörg Schönenborn, der hat in zehn Minuten ohne Blatt und ohne irgendeine erkennbare Vorbereitung alles gesagt, was man zu diesem Zeitpunkt zum Thema Solingen sagen konnte. Fabelhaft. Den kannte keine Sau, der saß als junger Mann im Studio Wuppertal, wo nun wirklich nichts passiert, und weil Solingen bei Wuppertal liegt, ist der zu seiner Chance gekommen.“

In Sachen der „#metoo-Affäre“ haben sowohl der Intendant als auch der Rundfunkrat längst begonnen, den WDR nicht für die tatbegünstigende Institution, sondern das Opfer böser Feinde zu halten. „Ich gebe zu: Es gab eine Phase, als es in der Öffentlichkeit eskalierte, da fühlte ich mich und den WDR nicht gerecht behandelt. Da hatte ich das Gefühl, man kann gar nichts richtig machen“, sagte Buhrow vergangene Woche in einem Interview mit einer Gewerkschafts-Zeitschrift.

Zuvor hatten die Mitglieder des Runkfunkrats bereits ausdrücklich bedauert, „dass alle festen wie freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des WDR, die durch ihre Arbeit wertvolle Beiträge für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und damit für die Gesellschaft leisten, der anhaltenden Negativ-Berichterstattung über ihre Rundfunkanstalt ausgesetzt sind.“

Für die äußere Welt und Wirklichkeit sind die Verweigerer des Sockenwechsels im Inneren ihrer Anstalt offenbar kaum noch erreichbar. Im April ist die x-te Frist abgelaufen, die die Ministerpräsidenten der Länder den Intendanten von ARD und ZDF für die Vorlage eines Konzepts zu einer grundlegenden Strukturreform gesetzt haben. Der derzeitige ARD-Vorsitzende, der Intendant des Bayerischen Rundfunks, Ulrich Wilhelm, antworte in einem NDR-Magazin mit Konfrontation: Er glaube nicht, dass die Politik spürbar an den Auftrag der öffentlich-rechtlichen Sender gehen und damit die Angebote kürzen werde. „Die Politik wird abwägen, wie intensiv das Publikum diese Programme nutzt. Alle unsere Studien und auch objektive Messungen von dritter Seite zeigen, wie verwurzelt die Programme in der Bevölkerung sind“, so Wilhelm.

42 Prozent würden nicht freiwillig für ARD und ZDF zahlen

Das ist in Teilen reines Wunschdenken. Der „Tagesspiegel“ zitierte Anfang des Monats eine Civey-Umfrage, laut der 42 Prozent der Deutschen nicht freiwillig für ARD und ZDF zahlen würden. Aber: 19,4 Prozent könnten sich einen Betrag zwischen sechs und zehn Euro vorstellen, 13,7 Prozent zwischen einem und fünf Euro. Das sollte die Intendanten eigentlich nachdenklich stimmen, vor allem mit Blick auf die europäische Entwicklung. Stattdessen verlangen ARD und ZDF unverdrossen mehr Geld, während das Bundesverfassungsgericht demnächst wohl mindestens einen Teil ihres Gebührenmodells kippen wird.

Die Richter ließen schon während der Verhandlung erkennen, dass sie unter anderem in dem Beitrag pro Wohnung eine Ungleichbehandlung erkennen könnten. Statt juristischer Argumente trugen die Sendervertreter gebetsmühlenartig ihre Rechtfertigung vor, der Rundfunkbeitrag sei die Grundlage ihrer Unabhängigkeit, und das Vertrauen der Nutzer in die Angebote von ARD und ZDF sei hoch. Im Mai haben die Einwohnermeldeämter begonnen, den aktuellen Wohnungsbestand an die frühere GEZ zu übermitteln, damit der „Beitragsservice“ Zahlungsverweigerern auf die Schliche kommen kann.