Düsseldorf. Justizminister Peter Biesenbach (CDU) macht ziemlich rasch klar, wohin die Reise gehen wird an diesem Montagmittag. „Ich habe mich gefragt: Wozu diese Sondersitzung?“ Hätte man nicht auch einfach in der nächsten regulären Sitzung des Rechtsausschusses über den Fall Sami A. und die Debatte im Anschluss an dessen Abschiebung sprechen können, will er von der Opposition wissen. Es gebe „weder eine Rechtsstaatskrise noch eine Krise von Staatsgewalten untereinander“. Vielmehr liefere der Fall des abgeschobenen Tunesiers „ein glänzendes Beispiel, dass unser Rechtsstaat stark ist, gelebt wird und funktioniert“.

SPD-Mann Wolf reicht das nicht. Er habe sich „einen demütigeren Einstieg“ vom Minister gewünscht und fragt: „Wie sorgen Sie dafür, dass sich so ein Fall nicht wiederholt, in dem Gerichte sich getäuscht fühlen?“ Rückendeckung erhält er von Berivan Aymaz (Grüne), die Biesenbach einen E-Mail-Wechsel zwischen der Ausländerbehörde in Bochum und dem Integrationsministerium vorhält. Darin weist das Ministerium die Bochumer explizit an, dem Gericht den genauen Abschiebungstermin nicht anzukündigen – Stamp selbst hatte diesen Schriftverkehr bei seiner Pressekonferenz nach der OVG-Entscheidung ausgehändigt. „Diese Aussage ist skandalös“, findet Aymaz.

Als Antwort zitiert Biesenbach aus dem OVG-Beschluss, die Annahme des Integrationsministeriums, eine Information des Gerichts über die geplante Rückführung von A. sei wegen des sicherheitsstrategischen und politischen Stellenwertes nicht möglich, sei mit rechtsstaatlichen Prinzipien nicht vereinbar – um hinterherzuschieben, aus dieser „Annahme“ sei aber nicht abzuleiten, es hätte eine bewusste und vorsätzliche Täuschung gegeben. Raunen in den Bänken der Opposition. Doch auch auf den Vorwurf von Aymaz, er werde seinem Amt so nicht gerecht, reagiert der Justizminister nicht mehr.

Noch deutlicher bügelt er vehemente Forderungen ab, sich zu den Äußerungen von Innenminister Reul zu positionieren. Der hatte kritisiert, die Richter hätten sich nicht am Rechtsempfinden der Bevölkerung orientiert. Und so, glaubt Hans-Willi Körfges (SPD), habe er die Menschen legitimiert, die jetzt Mitarbeiter des Gelsenkirchener Verwaltungsgerichtes anfeinden. Doch er werde da nicht nachtreten, erklärt Biesenbach rundweg. „Sie reiten ein totes Pferd“, hält er der Opposition vor – schließlich hatte Reul sich bereits für seine Äußerung entschuldigt. Zuletzt lässt er den Ausschussvorsitzenden Werner Pfeil ausrichten, er habe keinen Redebedarf mehr. Auf eine letzte Nachfrage von Lisa Kapteinat (SPD) schließt er mit dem Vorwurf, ihm sei das jetzt zu albern: „Was Sie machen, ist doch Klamauk.“ So endet die Sitzung – die Opposition schäumt, Biesenbach verlässt den Saal lächelnd, wie er ihn betreten hat.