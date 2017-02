Berlin. So sehen das offenbar auch die Länder. Nach Informationen unserer Redaktion wird sich der Bundesrat in seiner Sitzung am 10. März mit dem Problem beschäftigen. Der Länderkammer liegt ein entsprechender Gesetzesantrag Baden-Württembergs vor, durch den Verbraucher künftig besser geschützt werden sollen. Aufgrund der Beschwerdezahlen bei der Bundesnetzagentur und Erhebungen von Verbraucherzentralen sei klar, dass der gewünschte Erfolg des Gesetzes gegen unseriöse Geschäftspraktiken „ausgeblieben ist“.



In dem Papier heißt es weiter, „aggressive Verkaufsmaschen“ florierten. Außerdem sei Verbrauchern nach wie vor oft nicht bewusst, „dass sie mit dem Telefonat einen kostenpflichtigen Vertrag geschlossen haben“. In vielen Fällen würden Unternehmen nach dem Gespräch auch nur den Abschluss behaupten, während aus Sicht der Betroffenen keine verbindliche Zusage erfolgt sei.



Schon vor einigen Jahren hatten sich die Bundesländer erfolglos dafür stark gemacht, eine sogenannte „Bestätigungslösung“ einzuführen. Der Gesetzesantrag sieht dieses Mittel nun erneut vor: Geht die Initiative zu einem telefonischen Vertragsschluss nicht vom Verbraucher selbst aus, soll das Zustandekommen eines Vertrags künftig davon abhängen, „ob er eine formgerechte Angebotsbestätigung erhalten und diese ausdrücklich in Textform angenommen hat“. Beispielsweise per Post, Email, Fax oder SMS. Ein Lösung, für die auch Tressel plädiert: „Wenn telefonisch geschlossene Verträge schriftlich bestätigt werden müssen, lösen sich die Geschäftsmodelle von vielen unseriösen Anbietern in Luft auf.“

