Die Demokratische Republik Kongo, eines der ärmsten Länder der Welt, ist zugleich Fluchtziel und Fluchtursache.

Düsseldorf. Wer den neuen Bericht „Global Trends“ des Flüchtlingshilfswerks UNHCR studiert, stößt auf zwei ungleiche Nachbarn: In der Tabelle der Länder mit den meisten aufgenommenen Flüchtlingen weltweit im vergangenen Jahr findet sich Deutschland als erstes EU-Land mit 670 000 Menschen auf Platz acht. Danach folgt die Demokratische Republik Kongo: Sie beherbergt aktuell 472 000 Flüchtlinge.

Beide Staaten haben mit gut 80 Millionen Menschen etwa gleich viele Einwohner. Nur zählt Deutschland zu den reichsten, der Kongo zu den ärmsten Ländern der Welt. Und während in Deutschland Friede herrscht, sind im mehr als sechsmal größeren Kongo, dem zweitgrößten Staat Afrikas, zusätzlich 3,7 Millionen Binnenflüchtlinge unterwegs.

Die einst stabile Region Kasai erlebt einen Ausbruch der Gewalt

Es gibt viele unbeachtete Flüchtlingskrisen auf der Welt. Eine trägt den Namen Kasai. Die kongolesische Region östlich der Hauptstadt Kinshasa grenzt an den Norden Angolas „und galt jahrzehntelang als ruhig und stabil“, sagt Andreas Kirchhof. Der 44-Jährige arbeitet seit Ende 2015 für das UNHCR-Regionalbüro in Kinshasa. Seit dem vergangenen Jahr beobachtet er extreme Gewaltausbrüche in der einst friedlichen Region.

„Es fing mit einem Aufstand einer lokalen Gruppe aus politischen Gründen an“, erzählt Kirchhof. Dahinter steckt die Weigerung der Regierung, einen traditionell ernannten Stammesführer anzuerkennen. Die Stammesführer übernehmen Regelungsfunktionen in den Dörfern und werden vom Staat bezahlt. Der Verschmähte aktivierte seine Gefolgsleute, die Sicherheitskräfte reagierten mit Härte. Im August 2016 wurde der Aufrührer getötet – und der Konflikt eskalierte endgültig.

„In einigen Gebieten nimmt er inzwischen auch einen ethnischen Charakter an, was uns sehr große Sorgen macht, weil das den Konflikt weiter vertiefen wird“, ist Kirchhof überzeugt. „In diesem Gebiet gibt es keine Hoffnung auf eine sehr schnelle Beilegung“ – zumal die UN-Blauhelmtruppen im Land nicht in der Lage sind, an allen regionalen Konfliktherden in der Demokratischen Republik Kongo präsent zu sein.

Inzwischen belaufen sich die Schätzungen der Binnenflüchtlinge allein in der Region Kasai auf 1,3 Millionen Menschen. Sie bewegen sich zwischen den Fronten von Militär und Milizen, sind teilweise völlig überrascht worden von der Eskalation der Gewalt und Hals über Kopf ohne das Nötigste geflohen. Viele sind in den umkämpften Gebieten kaum zu erreichen und ein Großteil von ihnen ist überhaupt noch nicht in der am Montag veröffentlichten Fluchtstatistik berücksichtigt. Mittlerweile 30 000 Menschen haben auch schon die Grenze nach Angola überschritten.