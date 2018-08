Ein Kommentator der „WAZ“ befand gar: „Wir müssen dankbar sein, dass wir in einem Land leben, das Sami A. zurückholen lässt.“ Das Erstaunliche an dieser nibelungenhaften vermeintlichen Rechtsstaats-Treue meinungsführender Medien ist nicht der bisweilen großzügige Umgang mit Fakten, so des kompletten Ignorierens der gängigen Praxis, Abschiebungen selbst bei bereits anberaumten Gerichtsterminen vorzunehmen.

Düsseldorf/Berlin. Verfolgt man die Diskussion rund um die durch und durch misslungene Abschiebung des Sami A., könnte man den Eindruck gewinnen, es ginge von den NRW-Ministern Herbert Reul (CDU) und Joachim Stamp (FDP) eine größere Gefahr für den Rechtsstaat aus als von einem potenziellen islamistischen Terroristen. Für die „Süddeutsche“ ist klar: „Joachim Stamp muss gehen“, er habe die Justiz getäuscht. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) solle eine Entlassung „seines Ministers Stamp prüfen“, verlangte die „Rheinische Post“, der „WDR“ schloss sich an: „Stamp hätte zurücktreten müssen.“ Er habe „den Rechtsstaat gefährdet“, so das „FAZ“-Urteil, „Gericht und Rechtsstaat missachtet“, rügte die „taz“. Die „Zeit“ fragte, ob die die FDP „noch die Partei der Rechtsstaatlichkeit“ sei.

Der Solinger Autor Martin Rath verwies im Januar in einem Beitrag für das juristische Portal „Legal Tribune Online“ auf einen Fall aus dem Jahr 1948, in dem ein Amtsgericht und das hessische Oberlandesgericht sich nicht in der Lage sahen, in einem sehr eindeutigen Fall einen Tankstellenbesitzer wegen unterlassener Hilfeleistung zu verurteilen: Der Mann hatte sich trotz ärztlicher Aufforderung geweigert, ein Auto für den Transport eines lebensgefährlich Verletzten zur Verfügung zu stellen.

Darüber hinaus fand das „gesunde Volksempfinden“ in mehrere einzelne Strafrechtsnormen Eingang. Als die Alliierten sich 1945 daran machten, die deutsche Rechtspflege zu entnazifizieren, legten sie unter anderem fest, künftig dürfe kein Gericht mehr irgendeine Handlung auf Grund des sogenannten „gesunden Volksempfinden“ für strafbar erklären. Die tatsächliche Umsetzung zog sich in der Bundesrepublik bis zum Anfang der 50er Jahre hin.

Dabei glänzten nicht alle Kommentatoren, die jenes angeblich gesunde Empfinden des Volkes in Opposition zur Gesetzlichkeit sahen, mit solidem historischem Rechtswissen. Was den unstreitig lupenreinen Nazi-Begriff zum Problem machte, war, dass die Justiz des Dritten Reichs ihn zur Strafbarkeits-Begründung heranzog. Ab September 1935 galt laut Strafgesetzbuch: „Bestraft wird, wer eine Tat begeht, die das Gesetz für strafbar erklärt oder die nach dem Grundgedanken eines Strafgesetzes und nach gesundem Volksempfinden Bestrafung verdient.“

Dass Stamps rustikaler Umgang mit Gerichten in dem einen Fall Beifall und im anderen Rücktrittsforderungen auslöst, scheint weniger mit bedingungsloser Rechtsstaatsliebe als mit eigenem Gutdünken und persönlich-politischen Vorlieben in der Asylpolitik zu tun zu haben. Worum es sehr offenkundig zumindest einem Teil der Kritik eigentlich geht, wird an der noch viel abenteuerlicheren Reaktion auf die Äußerung von NRW-Innenminister Reul (CDU) gegenüber der „Rheinischen Post“ deutlich: „Die Unabhängigkeit von Gerichten ist ein hohes Gut. Aber Richter sollten immer auch im Blick haben, dass ihre Entscheidungen dem Rechtsempfinden der Bevölkerung entsprechen“, hatte Reul erklärt und dabei bezweifelt, dass das im Fall Sami A. geschehen sei.

Nazi-Strafgesetzbuch ab 1935

Der Mann wurde in zwei Instanzen freigesprochen. Denn die Gerichte kamen zu dem Ergebnis, die einschlägige Strafnorm könne nicht angewendet werden, weil sie immer noch im Wortlaut von 1935 heiße: „Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies nach gesundem Volksempfinden seine Pflicht ist (…).“

Rath referierte in seinem Beitrag einen zweiten Fall, in dem das Oberlandesgericht Koblenz dagegen den Tatbestand der unterlassenen Hilfeleistung so interpretierte, dass „an Stelle des Begriffs ‘gesundes Volksempfinden’ der Begriff ‘gute Sitten’ zu treten habe und damit das natsoz. Schlagwort mit einer Möglichkeit einer willkürlichen Auslegung durch den richtigen Bewertungsmaßstab, der seinem sachlichen Inhalt entspreche, ersetzt werden müsse. Es komme auf das an, was dem Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden, also dem nach der herrschenden Volksauffassung Üblichen, Landläufigen oder Verkehrsmäßigen entspreche“.

Der Vorwurf, NRW-Innenminister Herbert Reul rede dem Verfassungsbruch das Wort, wenn er – was er überhaupt nicht getan hat – fordere, „dass Gerichte dem Rechtsempfinden nach urteilen sollten“ (Kommentar des „NDR“), ist einigermaßen absurd.

Dass es dagegen dem Rechtsfrieden dient, wenn eben nicht nur auf die absolute Rechtmäßigkeit des Verfahrens abgehoben wird, sondern Gerichte in ihrer Unabhängigkeit im Blick behalten, ob Urteile dem „Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden, also dem nach der herrschenden Volksauffassung Üblichen, Landläufigen oder Verkehrsmäßigen“ entsprechen, ist offenbar für viele eine Zumutung. Denn Herbert Reuls Begriff der Rechtsauffassung referiert an einen anderen, höchst verdächtigen Begriff: den gesunden Menschenverstand.

Den konnten die Eliten noch nie leiden. Schon Karl Marx wetterte 1847 in der „Deutsche Brüsseler Zeitung“, der „dünkelhafte Grobianismus des ,gesunden Menschenverstandes’“ schaffe sich nichts anderes als die Gelegenheit, „seine moralische Entrüstung über die ,Blindheit’, ,Torheit’ oder ,Schlechtigkeit’ der Widersacher solcher Glaubensartikel auszuschütten“; er sei ein bloßer Dünkel.

Der Schriftsteller Vladimir Nabokov (1899-1977), der als Autor des Skandal-Buchs „Lolita“ seine eigenen Erfahrungen mit der englisch-amerikanischen Variante des gesunden Menschenverstandes, dem „common sense“, machte, wetterte 1941 in einem Vortrag an der Stanford-Universität gegen den Normal-Verstand, dessen Lexikon-Definition als „guter gesunder Alltagsverstand, frei von gefühlsmäßiger Voreingenommenheit und gedanklicher Spitzfindigkeit“ lautet, er sei eine „sehr schmeichelhafte Sichtweise dieser Kreatur“.