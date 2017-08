Im ersten TV-Duell vor der Wahl hatten die Kandidaten der kleinen Parteien ihren Auftritt. Vor allem AfD-Fans bewerteten den Schlagabtausch live im Debat-O-Meter.

Düsseldorf. Zehn Fragen können viel sein – und gut zwei Stunden wirklich lang: „Die 10 wichtigsten Fragen der Deutschen“ ließ Claus Strunz am Mittwochabend auf Sat 1 die Spitzenpolitiker von FDP, Grünen, Linke und AfD beantworten. Im ersten von drei TV-Duellen vor der Bundestagswahl trafen für die FDP Christian Lindner, die Grünen-Chefin Katrin Göring-Eckardt, Linken-Vorsitzende Katja Kipping und AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel aufeinander. Wie die Kandidaten sich schlugen, konnten Zuschauer im Debat-O-Meter live bewerten. Die Online-Anwendung der Uni Freiburg erlaubt Stimmabgaben in Echtzeit – per Smartphone und im Sekundentakt. Die nächtliche Blitzauswertung der Teilnehmerschaft zeigte: Vor allem AfD-Anhänger machten mit.

Innere Sicherheit, die Finanzierung des Gesunheitswesens, mehr Jobs, von denen man Leben kann oder Konzepte gegen Altersarmut standen auf der Agenda, dazu in zahllosen Varianten das Thema Zuwanderung. Hier ging es in eigenen Blöcken ebenso um die Durchsetzung von Abschiebungen, um die Organisation von Zuwanderung wie auch um die Bekämpfung von Terror. Das mag der Versuch gewesen sein, die Debatte anzuheizen. Klappte aber nur bedingt. Zwar wurde der Abend an einigen Stellen lebhaft – und die Angriffe teils recht persönlich. Aber insgesamt zog sich die Sendung in die Länge.

Politiker trifft Problem

Dabei hat das Konzept durchaus Charme: Die drängenden Fragen wurden per Umfrage unter 2000 Bürgern ermittelt. Zu den Themen gab es Einspieler mit Basis-Informationen, und bei vier Blöcken durften dann Betroffene die Fragen stellen – ein Mindestlöhner, ein überstundengeplagter Polizist, eine überlastete Krankenschwester, eine Terror-Augenzeugin. Motto: Politiker trifft Wähler. Doch egal ob hier oder bei den übrigen Themen, zu denen Moderator Strunz die Fragen formulierte: In den je 30 Sekunden für ihre Antworten blieben die Kandidaten oft hölzern. Und inhaltlich kam das Erwartbare. Kostproben: Mehr Polizisten und besser Ausstattung von FDP – und hier stimmten im Grundsatz sogar alle zu –, mehr Steuern für Millionäre von der Linken, strengere Passkontrollen und gern auch Grenzzäune von der AfD und die solidarische Rentenkasse von den Grünen, die auch Abgeordnete und Selbstständige einzahlen lasssen wollen.

Selbst die Zuwanderungsthemen wollten nicht so recht zünden – vielleicht, weil AfD-Frau Weidel sich ziemlich zurückhielt. Sie brachte die Idee vom Grenzzaun an, betonte die Notwendigkeit konsequenter Abschiebungen und warf auch einmal das Schlagwort Minus-Zuwanderung ein, was jedoch nicht so recht verfing. Vielleicht, weil ihre Erklärung etwas kryptisch blieb – oder weil die Zuschauer da schon etliche Runden hinter sich hatten.