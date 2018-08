Sie zahlen nichts in die Sozialversicherung ein, aber ihre Pensionen sind doppelt so hoch wie die meisten Renten. Trotzdem traut sich keiner, die knapp zwei Millionen Beamten für die Rente zur Kasse zu bitten – es ist vielleicht auch keine gute Idee. Finanziell entspannt im Ruhestand – das wünschen sich alle. Doch für viele ist es nicht die Realität. Finanziell entspannt im Ruhestand – das wünschen sich alle. Doch für viele ist es nicht die Realität. Düsseldorf/Berlin. Wäre die Feierlaune der Sozialdemokraten ein Maßstab, könnte man meinen, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hätte Angela Merkel die Kanzlerschaft entrissen. Hat er aber nicht. Heils nach SPD-Lesart preiswürdige Leistung besteht in der „Durchsetzung“ eines Rentenpakets, das im Kern bereits im Koalitionsvertrag vereinbart war, mit einem stabilisierten Rentenniveau von 48 Prozent bis zum Jahr 2025. Wie es danach weitergeht, wolle man „im Blick behalten“, so Heil. In zwei Jahren soll eine Kommission etwas vorschlagen. Im Detail bringt das „Rentenpaket“ natürlich graduelle Verbesserungen mit sich (Mütter- und Erwerbsminderungsrente, Senkung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung, Anhebung der Einkommensgrenze für Geringverdiener), hinterlässt jedoch auch Enttäuschung: So beschwerte sich CDU-intern die NRW-Landesgruppe der Russlanddeutschen, die überproportional häufig von Altersarmut betroffenen Spätaussiedler gingen leer aus. Im NRW-Landtagswahlkampf hatte Ministerpräsident Armin Laschet auf Russisch mit dem Versprechen geworben, die CDU werde sich für eine bessere Spätaussiedlerrente einsetzen. Noch härter sind jüdische Kontingentflüchtlinge betroffen, die nach 1991 nach Deutschland kamen und Spätaussiedlern nie gleichgestellt wurden. Vor allem aber drücken sich die Koalitionäre davor, den rund 1,85 Millionen Beamten ein paar unangenehme Ansagen zum Thema Alterssicherung zu machen. Schon lange vor der Bundestagswahl forderten Wirtschaftsverbände und Experten eine Reform der Beamtenpensionen. Der Verband der jungen Unternehmer sprach sich dafür aus, erstens keine neuen Pensionslasten ohne Gegenfinanzierung durch Rücklagen mehr einzugehen und zweitens die bestehenden Pensionslasten durch Einführung eines Nachhaltigkeitsfaktors zu verringern. Für die gesetzliche Rente gilt: Der „Nachhaltigkeitsfaktor“ drosselt den Rentenanstieg, wenn sich das Verhältnis von Einzahlern und Empfängern verschlechtert. Bei Pensionen gilt: Erhalten die Beamten ein Gehaltsplus, wird es ungedrosselt auf die Pensionen übertragen. Auch wenn der Deutsche Beamtenbund und seine Lobbyisten es abstreiten: Die Unterschiede zwischen Rente und Pension haben bei der Alterssicherung eine Zwei-Klassen-Gesellschaft entstehen lassen. Während Hubertus Heil die (teure) Stabilisierung des Rentenniveaus von 48 Prozent für sieben Jahre feiert, liegt das Pensionsniveau ohne jede politische Diskussion unangetastet bei fast 72 Prozent. Normale Arbeitnehmer rechnen sich am Ende ihres Erwerbslebens die Tränen in die Augen, wenn sie feststellen, was eine Formel aus Beitragsjahren und Durchschnittseinkommen ihnen übrig lässt. Bei Beamten dagegen wird die Pension nach dem letzten, also dem in der Regel höchsten Einkommen berechnet. Das Durchschnitts-Ergebnis, so berechneten es die Jungen Unternehmer: Nach 40 Dienstjahren bleiben Beamte mit 2219 Euro zuhause, Arbeitnehmer kommen nach 45 Beitragsjahren auf 1448 Euro monatlich. Das sei weniger als die Mindestpension von 1660 Euro, auf die ein Beamter ab fünf Dienstjahren Anspruch habe.

Was „Altersarmut“ bedeutet, haben deutsche Ex-Beamte vielleicht einmal in der Zeitung gelesen oder im Fernsehen gesehen. Betroffen sind sie nach den Unternehmer-Berechnungen nicht: Bei 91,5 Prozent der Pensionäre lägen die Altersbezüge höher als 1800 Euro. Bei gesetzlich Rentenversicherten erreichten die Summe ganze 7,1 Prozent der Männer und gerade einmal 0,4 Prozent der Frauen. „Wer ein Rentensystem sanieren will, indem er eine Gruppe hereinholt, die älter ist als die schon Vorhandenen, ist dumm wie Bohnenstroh.“ Bernd Raffelhüschen, Rentenexperte Der übliche (und völlig verständliche) Reflex nicht nur vieler Rentenbeitragszahler geht in eine klare Richtung: Beamte sollen gefälligst ebenfalls in die Rentenversicherung einzahlen. Die Idee klingt verlockend: 1,85 Millionen deutsche Beamte, die in die Rentenkasse einzahlen, würden (zumindest zeitweilig) und dem demographischen Problem abhelfen (siehe Grafiken), dass in Deutschland immer weniger Beitragszahler immer mehr Rentner finanzieren müssen. 2016 wechselten statistisch an jedem Tag des Jahres 3688 Erwerbstätige aus dem Arbeitsmarkt in die Rente. Zusammen waren es rund 1,35 Millionen „Rentenneuzugänge“. 2017 stieg die Zahl der Rentenneuanträge bereits auf 1,63 Millionen. 2016 ließ das WDR-Magazin „Monitor“ von der Ruhr-Universität Bochum untersuchen, was dabei herauskäme, wenn alle Deutschen, also Beamte (und Selbstständige) in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen würden. Ergebnis: „Das Rentenniveau könnte erhöht und gleichzeitig der Anstieg der Beiträge über einen langen Zeitraum gebremst werden.“ Und: „Auch bei einer Anhebung des Netto-Rentenniveaus vor Steuern auf 52,6 Prozent bis zum Jahr 2025, also auf das Niveau vor der Rentenreform 2001, bliebe der Anstieg der Beiträge demnach deutlich unterhalb dessen, was im aktuellen System zu erwarten wäre.“ Bis 2036 würden die Beiträge bei dem angenommenen höheren Rentenniveau auf 22,8 Prozent steigen. Das sei aber lediglich genau so viel, wie die Deutschen auch jetzt schon in ihre Altersvorsorge investieren müssten, „wenn sie – wie von der Politik gefordert – vier Prozent ihres Einkommens in eine Riester-Rente stecken“. Preisfrage: Wenn es so einfach ist, warum wird es nicht gemacht – außer aus Gründen der politischen Konfliktscheu mit Selbstständigen und Beamten? Ein Teil der Antwort lautet sicher: Genau wegen der Konfliktscheu praktisch aller Parteien wird es nicht gemacht. Ein anderer Teil lautet aber auch: Es ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Schon heute schieben die öffentlichen Haushalte Milliardenausgaben für Pensionslasten der Zukunft vor sich her, für die sie entweder überhaupt keine oder viel zu geringe Rücklagen gebildet haben. Als Erstes würden bei einem ruckartigen Systemwechsel die Kosten der öffentlichen Haushalte um rund 10 Prozent nach oben schnellen, weil die monatlichen Rentenbeiträge sofort abgeführt werden müssten. Für die Beamten würde der zu zahlende Arbeitnehmeranteil eine faktische Gehaltskürzung in gleicher Höhe bedeuten.