Meseberg. Am Morgen kommt dann doch noch die Sonne kurz hervor und lässt das schicke Barockschloss nördlich von Berlin in vollem Glanz erstrahlen. In Meseberg ist es mal heiter, mal wolkig an diesen zwei Tagen, an denen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ihre 15 Minister und einige weitere Spitzenkräfte ins Gästehaus der Regierung geladen hat. Das passt zur Stimmung unter den Koalitionspartnern. Denn nach der Kabinettsklausur ist unüberhörbar, dass echte Frühlingsgefühle zwischen Schwarzen und Roten wohl nicht aufgekommen sind.

Zwar gehen Angela Merkel und ihr Vize Olaf Scholz (SPD) demonstrativ gemeinsam vom Schloss zur Pressekonferenz in einem Gebäude gegenüber. Scholz sagt auch - freilich erst auf Nachfrage: „Teambuilding gelungen, der Rest kommt jetzt.“ Doch sowohl er als auch Merkel achten penibel darauf, dass nicht der Eindruck von allzu viel Nähe entsteht. Die Fröhlichkeit von früheren Klausuren in Meseberg fehlt diesmal vollends. Anders als zum Beispiel 2014, als der damalige SPD-Chef Sigmar Gabriel vom „Himbeergeist“ in der Nacht schwärmte. „Ich kann nur von Rotwein zur späten Stunde berichten“, sagt die Kanzlerin emotionslos.

Die zentrale Botschaft des Treffens ist: Die neue GroKo ist jetzt arbeitsfähig

Entsprechend nichtssagend fallen dann auch ihre Urteile über die Klausur aus: „Die Atmosphäre war, dass alle entschlossen sind, sich den Aufgaben aus dem Koalitionsvertrag zu stellen.“ Ein typischer Merkel-Satz. Alle Kabinettsmitglieder seien „sehr willig und freudig“. Der einzige Hinweis, der bei gutem Willen als Appell der Kanzlerin verstanden werden kann, sich künftig disziplinierter zu verhalten, ist der, dass das Arbeitspensum erheblich sei, „da bleibt nicht viel Zeit für anderes“. Die Unruhestifter, Innenminister Horst Seehofer (CSU) und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), dürfen sich wohl angesprochen fühlen.

Die zentrale Botschaft des Treffens ist daher nur: Die neue GroKo ist jetzt arbeitsfähig. Entsprechend mau sind allerdings die inhaltlichen Ergebnisse. Ziel sei ohnehin keine „detaillierte Vorhabenplanung“ gewesen, betont Merkel, dafür gebe es ja den Koalitionsvertrag. „Da hat jeder sein Päckchen zu tragen.“ Zwar wird über die Haushalte 2018 und 2019 geredet und die Sicherung der schwarzen Null, auch über den Weg zu Vollbeschäftigung sowie ein bisschen über die Dieselkrise, doch Konkretes oder gar Neues bringt die Klausur nicht hervor. Auch stellt nicht wie bei früheren Treffen jeder Minister seine wichtigsten Vorhaben vor. Dafür fehlt die Zeit. Lieber hat man sich externe Gäste eingeladen wie Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, DGB-Chef Reiner Hoffmann oder Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer. Sie alle halten „Impulsreferate“. Es passt irgendwie, dass während der Klausur kein Minister twittert, kein Sprecher oder Mitarbeiter vor den Schlosstoren versucht, den Journalisten den einen oder anderen inhaltlichen Dreh mit auf den Weg zu geben.