Im erbitterten Unions-Streit steht der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hinter Horst Seehofer und blockiert ihm jeden Rückzug. Das Endspiel einer ewigen Fehde zeichnet sich ab.

München/Berlin. Jahrelang erinnerte Markus Söder (51), nicht zuletzt aufgrund seines Hangs zu exzentrischen Karnevalsverkleidungen, an den Großwesir „Isnogud“ (is no good = taugt nichts) aus den gleichnamigen Comics von Asterix-Erfinder René Goscinny, der mit ständig fehlschlagenden Attentaten nur ein Ziel verfolgt: „Kalif werden anstelle des Kalifen!“ Welche Ziele Horst Seehofer verfolgt, war in den vergangenen Jahren selbst Mitstreitern nicht immer klar, bis auf eines: Markus Söder verhindern und ihm auf keinen Fall Bayern und die CSU überlassen. Daran ist Seehofer gescheitert, Söder hat Bayern schon. Der derzeitige Flüchtlingsstreit zwischen CSU und CDU ist (auch) das Endspiel zwischen dem CSU-Ministerpräsidenten Markus Söder und dem CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer.

Warum der Bundesinnenminister in Berlin in der Falle sitzt

Söder, dem (nicht nur) Seehofer einst attestierte, er sei von Ehrgeiz zerfressen, charakterschwach und in zu viele Schmutzeleien verwickelt, ist vor allem ein gewiefter Macht-Taktiker. Als Seehofer im Dezember 2017 nach monatelangem offenen Schlagabtausch seinen Rücktritt als bayerischer Ministerpräsident für März 2017 bekanntgab und die CSU Söder zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2018 kürte, fragten sich viele in der CSU, wie aus den beiden innig verfeindeten Streithähnen nun ein Duo werden solle. Denn Seehofer hielt am CSU-Vorsitz weiter fest und schuf sich in der großen Koalition ein Berliner Super-Ministerium. Dort sitzt er nun in der Falle: Liefert Seehofer nicht, was Söder für den bayerischen Landtagswahlkampf zu brauchen behauptet, ist klar, wen Söder am Abend des 14. Oktober nach dem Verlust der absoluten Mehrheit verantwortlich machen wird.

Für Beobachter der bayerischen Landespolitik zeichnet sich seit Februar ab, dass zwei Überlegungen Söder antreiben: 1.) Weil die Gesellschaft weiter nach rechts rückt, muss die CSU es auch tun. 2.) Ihr einziger Gegner bei der Landtagswahl ist die AfD. Also sei der Plan, den rechten Rand zur Not mit großem Gepolter einzufangen, das bisweilen mindestens so schrill wie die AfD klingt, und gleichzeitig die Mitte nicht zu verprellen. Heftiges verbales Gepoltere, um anschließend zu ganz vernünftiger pragmatischer Politik zurückzukehren, war von jeher ein Markenzeichen der CSU. Doch diesmal ist es anders als in den Konflikten um „Herdprämie“ und „Ausländermaut“. Im Streit um die Zurückweisung von Flüchtlingen geht es diesmal nicht um einen Sachkonflikt, der in einem Formel-Kompromiss aufzulösen wäre, sondern um eine Macht- und Stilfrage.