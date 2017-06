Ein verunglückter Tweet von US-Präsident Donald Trump ruft im Netz jede Menge Reaktionen hervor. Trump selbst kontert gekonnt.

Washington. Was will der Mann uns damit sagen? „„Despite the negative press covfefe“ (deutsch: Trotz der negativen Presse covfefe)“ lautet ein Eintrag, den US-Präsident Donald Trump am Dienstagabend in seinem Lieblingsmedium Twitter absetzte. Die offenkundige Panne wird binnen weniger Stunden weltweit zum Viral-Hit. Die Reaktion reichen von Spott über Spekulationen für die Ursache bis zu purer komödiantischer Freude.

So spekuliert User @ant1188, ein Covfefe sei kleines, gelbes Säugetier, dass auf dem Kopf mancher Menschen sitze – eine Anspielung auf Trumps ikonische Frisur.

#cofveve ... Is a small mammal that sits on top of ones head, yellowish, easily angered, prone to bouts of narcissistic rants from the user — αитнσиу (@ant1188) May 31, 2017

@_FoxBox_ startete auf Twitter eine Umfrage, ob ein Covfefe wohl gut oder böse sei.

@brulotte_lise merkt an, jetzt wise die ganze Welt, dass Herr Trump mit Badesalz experimentiere:

#covfefe. Now we know mr. Trump is experimenting with bath salt daaahh#&#! — Lise Brulotte (@brulotte_lise) May 31, 2017

@hordstar will sogar ein Video gefunden haben, in dem “Donald Covfefe Trump” versuche, den Tweet zu editieren – bei Twitter ein unmöglicher Vorgang: