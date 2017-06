Auf einem Sonderparteitag in Neuss entscheidet die NRW-CDU über den Koalitionsvertrag mit der FDP. Olaf Kupfer berichtet im Live-Twitter.

Neuss. Die FDP-Basis hat dem Koalitionsvertrag in einer Online-Abstimmung mit breiter Mehrheit zugestimmt - nun ist die CDU an der Reihe. Die Christdemokraten beraten am Samstag, 24. Juni, ab 11 Uhr auf einem Sonderparteitag in Neuss über das Werk. Unser Redakteur Olaf Kupfer alias @coopero75 berichtet live auf Twitter. Hier können Sie seinen Ticker mitlesen.