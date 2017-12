Der SPD-Bundesparteitag hat Martin Schulz wie erwartet geschwächt im Amt bestätigt und grünes Licht für Gespräche mit der Union gegeben. Der Parteichef entschuldigt sich für „seinen Anteil an der Niederlage“ und flüchtet sich – inhaltlich – nach Europa.

Berlin. Martin Schulz bleibt Parteivorsitzender, kann ergebnisoffen mit CDU und CSU verhandeln, das letzte Wort über Sondierungsergebnisse wird ein Parteitag haben und am Ende entscheiden die Parteimitglieder, wie es weitergeht. Kevin Kühnert, frisch gekürter Vorsitzender der Jusos, scheiterte trotz engagierten Streits mit der Initiative, eine neue große Koalition auszuschließen. Dass Schulz’ Ergebnis über 80 Prozent blieb, wertete er selbst als gutes Ergebnis: „Nach allem, was hinter uns liegt, bin ich Euch dankbar für diesen Vertrauensbeweis. Am 19. März habt Ihr mich mit 100 Prozent ausgestattet, danach kamen schwierige Zeiten. Heute habt Ihr 81,94 Prozent gegeben, und ich hoffe, das ist eine Basis für bessere Zeiten“, sagte er, als er die Wahl annahm.

Zwei Vokabeln fallen immer wieder: Mut und Ergebnisoffenheit

Zwei Vokabeln haben am Donnerstag über Stunden den Bundesparteitag der SPD in Berlin bestimmt: „Mut“ und „Ergebnisoffenheit“. Was die Partei jetzt noch bis zum Samstagmorgen herauszufinden versucht, ist, ob sie beides – Mut und Ergebnisoffenheit – mit dem richtigen Personal aufbringen kann, um mit CDU und CSU in Gespräche über eine weitere große Koalition oder die Duldung einer Minderheitsregierung einzusteigen.

Der Redebedarf bei der SPD ist deutlich größer als in vergangenen Jahren. Martin Schulz hat seine Eröffnungsrede noch gar nicht gehalten, da stehen schon 80 Rednerinnen und Redner auf der Liste; kurz vor 17 Uhr sind es immer noch 50. Das bringt zwar den gesamten Parteitag durcheinander, so vor allem die Wiederwahl von Martin Schulz, die eigentlich um 18 Uhr über die Bühne gegangen sein soll. Bei einem normalen Parteitag, an dem sich die Delegierten eigentlich ab Mittag auf den feucht-fröhlichen „Parteiabend“ einstimmen würden, hätte das Tagespräsidium längst den Schluss der Rednerliste vorgeschlagen. Jedem ist klar, dass das diesmal nicht geht. Oder doch? In der Lage, in die die SPD sich selbst hineinmanövriert hat, muss jeder auch sagen können, was schon alle anderen vor ihm gesagt haben. Um 18 Uhr ist dann doch Schluss.

Die freundlichste Beurteilung der Schulz-Rede: „Solide“

Martin Schulz redet im CityCube der Berliner Messe, einem Veranstaltungs-Klotz auf den Trümmern der früheren Deutschlandhalle, gut anderthalb Stunden. Sein Rede-Manuskript hat 70 Seiten, und Schulz liest es wortgetreu vor. Rhetorisch ist es nicht unbedingt eine Meisterleistung. „Wer soll Dir noch etwas glauben“, schimpft ein bayerischer Juso in der Aussprache. Die freundlichste Beurteilung vieler der 600 Delegierten lautet: „Solide.“ Das ist als Beurteilung fast so schlimm wie „nett“. Immerhin: Schulz bittet zu Beginn seiner Rede „für meinen Anteil an unserer Niederlage“ um Entschuldigung: „Ich kann die Uhr nicht zurückdrehen, aber ich möchte als Parteivorsitzender meinen Beitrag dazu leisten, dass wir es besser machen.