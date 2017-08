Jede Lücke im System Schule nutzt der Schüler von heute aus – so ein gängiges Urteil von Lehrern. Wie sich das Personal an Schulen dagegen rechtskonform wehren kann, zeigt ein neues Buch.

Düsseldorf. Einen leichten Job haben Lehrer ganz sicher nicht. Das ist auch zum Start des neuen Schuljahres in der kommenden Woche annähernd Konsens in der Gesellschaft. Vor allem, weil sich der Lehrer bei der Vielzahl seiner Entscheidungen viel zu oft nicht sicher ist (oder sein kann), welche seiner Maßnahmen in Ordnung ist und wann auch juristisch eine Grenze überschritten sein könnte.

In dem Buch „Nein, Du gehst jetzt nicht aufs Klo - was Lehrer dürfen“ gibt der Autor und Schulrechtsexperte Thomas Böhm viele Hinweise an das pädagogische Personal, wie das Schulrecht, das hierzulande besagt, was Lehrer, Schüler und Eltern dürfen oder eben nicht dürfen, in bestimmten Fragen entscheidet. Einige Beispiele:

Gestaltung des Unterrichts

Ein Schüler, dessen Eltern Zeugen Jehovas sind, wollten ihren Sohn davon befreien lassen, sich den Film „Krabat“ von Ottfried Preußler ansehen zu müssen – wegen religiöser Bedenken. Darauf hat das Bundesverwaltungsericht entschieden, Schüler hätten keinen Anspruch auf eine von ihnen für besser gehaltene Unterrichtsgestaltung, da es keinen Rechtsanspruch auf einen „guten“ Lehrer gebe. Allein „rechtmäßiges Handeln“ sei einzufordern.

Vorgabe der Sitzordnung

Die Zuweisung eines Sitzplatzes ist eine Maßnahme der innerschulischen Organisation, gegen die weder Widerspruch noch Klage erhoben werden kann. Unzufriedenen bleibt nur eine Beschwerde.

Die Pinkelpause

Die Meinung vieler Schüler lautet, jeder habe jederzeit das Recht, während des laufenden Unterrichts zur Toilette zu gehen. Eine gesetzliche Grundlage dafür gibt es aber in keinem einzigen Bundesland, deshalb ist nur eine kurzzeitige Befreiung durch den Lehrer oder die Schulleitung möglich. Es gilt: Gesunden Schülern sollte es möglich sein, für 45 oder 90 Minuten auf den Toilettengang zu verzichten. Fälle etwa mit Blasenentzündungen müssen ein Attest vorweisen. Für eine individuelle Entscheidung des Lehrers ist das in der Entscheidungssituation vorhersehbare Ergebnis ausschlaggebend. Wenn ein Schüler sich einnässt, weil der Lehrer ihn gebeten hatte, noch zehn Minuten bis zum Ende der Stunde zu warten, kann der Lehrer demnach trotzdem rechtmäßig entschieden haben.

Speis und Trank

Schüler dürfen im Unterricht essen und trinken, wenn Lehrer dies gestatten. Ein Verbot ist aber rechtmäßig, da beide Aktivitäten nicht zum Lernerfolg beitragen, sondern eher ablenken. Auch, so heißt es bei Böhm, weil die Mitschüler zu unfreiwilligen Gästen im Klassenzimmerrestaurant würden.