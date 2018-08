Auf dem Papier ist die „Operation Sophia“ mit 1200 Soldaten und Zivilpersonal aus 25 beteiligten europäischen Nationen ein beeindruckendes Unternehmen. Auf dem Wasser sind es vier Schiffe, drei Flugzeuge und zwei Hubschrauber. Kommandant der Operation ist der italienische Konteradmiral Enrico Credendino. Der Rang entspricht einem Abteilungsleiter im Bundesverteidigungsministerium. Er hat seinen Sitz in Rom. Im Juli ordnete er die Rückkehr der „Sophia“-Schiffe in die Häfen an.

Während die EU wie zuletzt für die 141 Menschen an Bord des von Hilfsorganisationen „SOS Méditerranée“ und „Ärzte ohne Grenzen“ betriebenen Schiffs „Aquarius“ in jedem neuen Fall bei ihren Mitgliedern um Aufnahme betteln muss, kommt ihre „Sophia“-Flotte offenbar mit den Boots-Flüchtlingen seit Monaten nicht in Berührung.

Es spricht viel dafür, dass die 41 Stahlkisten mit Schlafsäcken, Kleidung, Decken, Isomatten, Sanitätsmaterial und Spielzeug dann genau so unbenutzt umgeladen werden, wie sie im April von der Fregatte Sachsen übernommen wurden. „Bisher war der Tender Mosel nicht an einer Seenotrettung beteiligt“, räumte das Einsatzführungskommando in dieser Woche auf Anfrage dieser Zeitung ein.

Im Rahmen der Operation seien bisher mehr als 49 000 Menschen vor dem Ertrinken bewahrt worden, „davon mehr als 22 500 allein durch deutsche Schiffe“. Die EU-Operation ist nach einem somalischen Mädchen benannt, das am 24. August 2015 an Bord der Fregatte „Schleswig-Holstein“ zur Welt kam. Im September soll die „Mosel“ durch die Fregatte Augsburg abgelöst werden.

Berlin/Rom. Im Vorschiff der „Mosel“ stapeln sich unter Deck 41 Stahlkisten. Darin befinden sich Schlafsäcke, Kleidung, Decken, Isomatten und Sanitätsmaterial, aber auch Spielzeug – was man so braucht, wenn man auf die Rettung von Menschen vorbereitet sein will, die mit Schlauchbooten unter lebensgefährlichen Bedingungen die Flucht über das Mittelmeer nach Europa antreten.

Gleichzeitig ist es privaten Schiffen unmöglich, mit Geflüchteten an Bord afrikanische Häfen anzulaufen. Dort würde ihnen sofort Schlepperei vorgeworfen. Dass die Schiffe der „Sophia“-Flottille wie die „Mosel“ in den vergangenen Monaten keinen einzigen Menschen aus Seenot gerettet haben, hat offenbar einen einfachen Grund: Wie der Sender „ntv“ unter Berufung auf „Brüsseler Militärkreise“ berichtet, kreuze der italienisch geführte Verband nicht mehr so nah vor den Küstenorten, in denen Migranten von Schleuserbanden in Schlauchboote gesetzt würden.

Die italienische Regierung hinderte zwischenzeitlich sogar Nato-Schiffe mit Geretteten an Bord, so eine irische Korvette und einen Transporter der US-Marine, am Einlaufen in italienische Häfen. Die die EU-Außenbeauftragte und frühere italienische Außenministerin Federica Mogherini feierte es Mitte Juli als Erfolg, dass mit Hilfe der EU und der Internationalen Organisation für Migration (IOM) 28 000 Migranten aus Libyen in ihre Heimatländer zurückgeführt worden seien; freiwillig. Zu den Menschen, die Libyen noch viel freiwilliger auf dem Seeweg verlassen wollen, fällt Mogherini dagegen nicht viel ein.

Während Konteradmiral Credendino vom Schreibtisch in Rom aus die Schiffe der EU-Mission nicht einsetzte, verließ – kaum zufällig – auch die italienische Küstenwache ihre Stützpunkte nicht mehr. Den Menschen in den Schlauchbooten kam außer der libyschen sogenannten Küstenwache, maltesischen Kräften und zuletzt der privaten „Aquarius“ niemand mehr zu Hilfe.

Die „Mosel“ machte zwei Wochen lang in Souda Bay (Kreta) fest; zu „Instandsetzungsarbeiten“, wie es hieß. In der Untätigkeit gab es immerhin eine Abwechslung für die 106 Matrosen, Soldaten, Feldjäger, Rechtsberater, Übersetzer, Fachärzte und Stabsmitglieder an Bord: Das Schwesterschiff „Rhein“, aktuell Flaggschiff einer Nato-Mission im Mittelmeer, legte ebenfalls in Souda Bay an.

Damit wolle die Einsatzführung erreichen, dass mögliche Rettungseinsätze von der libyschen Küstenwache organisiert würden, die Migranten dann zurück nach Libyen und nicht nach Italien brächten, heiße es zur Erklärung. Diesen Mechanismus hat der wissenschaftliche Dienst des Bundestags bereits im vergangenen Jahr in einem Papier zu Rechtsfragen der Seenot-Rettung erläutert: „Die libysche Küstenwache kann die Geretteten dann wieder zurück nach Libyen befördern – eine Möglichkeit, die ausländischen Seenotrettungsschiffen aufgrund des refoulement-Verbots weitgehend verwehrt ist. Die für die in Seenot geratenen Menschen folglich entscheidende Frage, von wem sie gerettet werden, hängt damit nicht nur vom Zufall ab, sondern – ironischerweise – auch von den Mechanismen des SAR-Regimes, das allerdings von seiner Intention her nur dem Zweck effektiver Seenotrettung und nicht der Flucht- und Migrationssteuerung dient.“

Das „refoulement-Verbot“ besagt: Personen dürfen nicht in Staaten zurückgebracht werden, in denen ihnen Folter und andere schwere Menschenrechtsverletzungen drohen. „SAR-Regime“ bedeutet: Aufgrund des Internationalen Übereinkommens über Seenotrettung (Search and Rescue = SAR) beansprucht Libyen seit 2016 eine Zone von 74 nautischen Meilen, in der das Land selbst die Seenot-Rettung übernehmen will. In der Vergangenheit ist es vor der libyschen Küste immer wieder zu Konflikten zwischen der libyschen Küstenwache und privaten Rettungsschiffen gekommen – teils mit Toten, weil bereits aus Seenot Gerettete versucht haben, von Bord der libyschen Boote zu europäischen Schiffen zu gelangen.

In solche Konflikte geraten der Kapitän der „Mosel“ und seine Besatzung erst gar nicht, weil Konteradmiral Credendino die „Sophia“-Schiffe offenbar gar nicht erst in die Nähe der Libyen-nahen Gewässer führt, in der die meisten Rettungseinsätze nötig wären. „Der Einsatz der eingesetzten Schiffe richtet sich nach den Maßgaben der Operationsführung“, erklärt dazu das Einsatzführungskommando der Bundeswehr. Der Tender Mosel ist nach einem planmäßigen Hafenaufenthalt am 14. August aus Tarent (Italien) ausgelaufen „und wird seitdem im zugewiesenen Seegebiet eingesetzt“.

Nur eben nicht zur Rettung von Menschen in Seenot, und offenbar nicht einmal in deren Nähe. Dabei hatte sich Fregattenkapitän Jens Röder (45) vor drei Monaten beim Auslaufen in Kiel überzeugt gezeigt, dass die Mannschaft der „Mosel“ im Sinne der EU-Mission sowohl zur Banden-Bekämpfung als auch zur Rettung im Mittelmeer beitragen könne: „Die Besatzung hat bereits in den Übungen für den Ernstfall und in der erfolgreich bestandenen Einsatzbesichtigung gezeigt, dass sie einen plötzlichen Rettungseinsatz und die damit verbundene Aufnahme von in Not geratenen Personen, genauso ruhig bewältigt wie die Annäherung an potenzielle Menschenschleuser.“