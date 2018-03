Washington. Spätestens seit dieser Strafpredigt ist endgültig klar: Donald Trump betrachtet Deutschland nicht als wirklichen Freund der Vereinigten Staaten. In einer Kabinettssitzung, in der er seine Gründe für die Strafzölle auf Stahl und Aluminium darlegte, wetterte der US-Präsident am Donnerstag gegen unfaire Praktiken anderer Länder - und griff dabei nicht etwa China und dessen Exportschwemme an Billigmetall als Beispiel heraus, sondern Deutschland und dessen Verteidigungsbudget.

Andere Länder hätten die USA über die Jahre hinweg beim Handel und in der Verteidigung "enorm ausgebeutet", schimpfte Trump. Und gleich im nächsten Satz nannte er die Deutschen, die nur "ein Prozent" ihres Bruttoninlandsprodukts (BIP) für die Verteidigung ausgäben, während die USA 4,2 Prozent aufwendeten: "Das ist nicht fair."

Dass er Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern wie Australien sowie voraussichtlich auch Kanada und Mexiko nicht von den Strafzöllen verschonen will, begründete der US-Präsident also gar nicht mal in erster Linie mit den deutschen Stahl- und Aluminiumexporten in die USA. Er machte klar, dass die Deutschen nicht zuletzt dafür bestraft werden sollen, dass sie nicht genügend Geld für die Verteidigung ausgeben.

Schon zuvor hatte sich Trump über die Qualität von internationalen Freundschaften ausgelassen. Bei den Strafzöllen wolle er "große Flexibilität und Kooperation" gegenüber solchen Ländern zeigen, die "wahre Freunde" seien und "fair mit uns sowohl beim Handel wie beim Militär umgehen", schrieb er im Kurzbotschaftendienst Twitter. Wenig später machte er dann in der Kabinettsrunde klar, dass Deutschland für ihn nicht zu diesen "wahren Freunden" zählt.

Einen "wahren Freund" sieht Trump hingegen etwa in Australien. Als Grund nannte er den Überschuss, den die USA im Handel mit diesem Partner erzielen. Ein weiterer Grund - den er allerdings nicht nannte - dürfte auch sein, dass Australien sein Verteidigungsbudget deutlich aufgestockt hat. "Großartiges Land, Partner seit Langem", attestierte Trump.

Seine gleichzeitige Attacke gegen die deutsche Handels- und Verteidigungspolitik ist in der Substanz natürlich nicht neu. Doch neu ist die dezidierte Verknüpfung beider Themen: Der Handel und das Militär gingen aus Sicht seiner Regierung "bis zu einem gewissen Grad Hand in Hand", erläuterte der Präsident in der Kabinettssitzung, die kurz vor seiner geplanten Abzeichnung der Strafzölle stattfand.