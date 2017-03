Wilders: PVV ist schon jetzt Gewinner der Niederlande-Wahl

Den Haag. Der Rechtspopulist Geert Wilders sieht sich schon vor dem Ende des Wahltages in den Niederlanden als einer der großen Gewinner. Auch wenn es seine Freiheitspartei PVV nicht schaffe, stärkste politische Kraft zu werden, werde dies keine Niederlage sein, sagte er am Mittwoch kurz nach seiner Stimmabgabe an einer Grundschule in Den Haag.



«Wir haben dieser Wahl unseren Stempel aufgedrückt. Jeder redet über unsere Themen», sagte er mit Blick auf die Debatten über Migration und den Islam. Der Wahlkampf sei großartig gewesen und der Einfluss seiner Partei nahezu täglich gewachsen.



In den Niederlanden sind am Mittwoch rund 13 Millionen Menschen aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. In den Umfragen lag zuletzt die rechtsliberale Partei VVD des Ministerpräsidenten Mark Rutte vorn. Danach folgte die PVV von Wilders.



Auf die Frage, ob er sich vom Streit um Auftritte türkischer Politiker in den Niederlanden ein besseres Wahlergebnis erhoffe, verwies Wilders am Mittwoch darauf, dass die Auseinandersetzung auch dem amtierenden Ministerpräsidenten Rutte helfen könnte. Dessen Regierung hatte türkischen Politikern zuletzt verboten, im Land für das türkische Verfassungsreferendum zu werben.



Letztendlich gehe es bei der Wahl aber ohnehin nicht um die Beziehungen zur Türkei, sondern darum, welche Richtung die Niederlande in Zukunft einschlügen, sagte Wilders. Der Befürworter eines EU-Austritts seines Landes machte erneut deutlich, dass er sich im Fall einer Regierungsbeteiligung für mehr nationale Unabhängigkeit und ein Zurückdrängen des Islams einsetzten wolle.

«Ich glaube nicht, dass sich der Islam und Freiheit miteinander vereinbaren lassen», sagte er. «Er hoffe, dass wir künftig weniger Islam in Holland haben werden.»

Wilders über Donald-Trump-Vergleiche und einen schönen Tag

«Ich bin nicht Donald Trump. Sie können mich nicht mit ihm vergleichen.»



(Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders am Mittwoch zu Vergleichen zwischen ihm und dem neuen US-Präsidenten Donald Trump)



«Wir werden sehen. Ich bin sehr zuversichtlich und optimistisch. Es ist ein schöner Tag.»



(Der Rechtspopulist Geert Wilders am Mittwoch zu den Chancen, dass seine Partei PVV bei der Parlamentswahl in den Niederlanden stärkste politische Kraft wird.)