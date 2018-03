Washington (dpa) - Im Weißen Haus unter der Regie von Donald Trump wird so viel Energie frei, dass es manch einem zu heiß wird. Das ist die Erklärung des US-Präsidenten für einen bisher nicht dagewesenen personellen Aderlass im Machtzentrum der US-Regierung.

Andere nennen es ein bloßes Chaos oder einen Braindrain - den puren Verlust von Kompetenz, ein geistiges Ausbluten, nach nur 13 Monaten. Im Weißen Haus rettet sich derzeit, wer kann. Auf allen Ebenen fliehen Mitarbeiter. Jüngstes und vielleicht für die Regierungszentrale schmerzhaftestes Beispiel: Gary Cohn.

Der frühere Top-Investmentbanker galt vielen in Washington nicht nur als eine der wenigen Stimmen der Vernunft im engeren Umfeld von Donald Trump. Er war auch für den Präsidenten selbst die Ikone, mit der dieser eine Einlösung eines seiner wichtigeren Wahlkampfversprechen dokumentieren konnte: Seht her, ich hole die besten Leute in meine Regierung! Cohn, ehemals Vizechef von Goldman Sachs, der größten Investmentbank der Welt, ein mit allen Wassern gewaschener Wall-Street-Insider, stand als einer der wenigen für diese Sicht.

Jetzt ist auch er weg. Nach Michael Flynn, Sean Spicer, Stephen Bannon, Dina Powell, Reince Priebus, Rob Porter und Hope Hicks, verlässt ein weiterer Top-Stratege das Weiße Haus. Während Donald Trump immer noch öffentlich behauptet, dass praktisch jeder überdurchschnittlich befähigte Mensch auf dieser Erde nichts sehnlicher anstrebe, als einen Job mit Trump als Chef, sehen das andere völlig entgegengesetzt. Chris Cillizza etwa, Chefkommentator von CNN, wundert es kaum, dass es über kurz oder lang zum Personalchaos kommen musste: «Wenn man als Donald Trump antritt, bekommt man nicht das A-Personal und auch nicht das B-Personal.»

Die Beschreibungen des totalen Chaos im West Wing des Weißen Hauses - von den Privatgemächern mit einer nach Lage der Dinge wohl mehrfach gehörnten Ehefrau und First Lady Melanie mal ganz abgesehen - mögen stimmen oder auch nicht. Tatsache ist, dass das personelle Ausbluten längst nicht zu Ende sein wird. Trump selbst kündigte an, er denke an noch weitere Mitarbeiter, die es zu ersetzen gelte - weil er stets nach Perfektion strebe. Die Anzeichen dafür, dass er dieser tatsächlich näherkommt, mehren sich jedoch keineswegs.