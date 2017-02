Washington. Große Politik und private Anekdötchen: Das Weiße Haus ist für beides gut. Am Dienstag tauchten Bilder auf, die hochrangige Mitarbeiter in ungewohnten Posen zeigte.

Ein Foto zeigt Trumps Sprecher Sean Spicer im Kostüm eines Osterhasen. In seiner Zeit als Mitarbeiter in der Administration von Ex-Präsident George W. Bush hatte der inzwischen für seine harte Linie gegenüber Journalisten bekannte Spicer für zwei Jahre das Hasen-Kostüm übergestreift. In der Rolle als Regierungs-Osterhase hatte er sogar einmal ein Interview gegeben. „Es ist sehr heiß in dem Kostüm“, ist eine der überlieferten Erkenntnisse.

"Give me your phones and also your carrots." pic.twitter.com/QNPUPs3qXV — Schooley (@Rschooley) 26. Februar 2017

Die schillernde Präsidentenberaterin Kellyanne Conway kniete dagegen mit Schuhen an den Füßen auf dem Sofa im Weißen Haus. In dieser Position filmte sie mit ihrer Handykamera ein Treffen von Vertretern afro-amerikanischer Universitäten mit Präsident Donald Trump. In Sozialen Netzwerken wurde Conway dafür kritisiert, es sich in dem Büro des Präsidenten allzu gemütlich zu machen. Andere verwiesen jedoch auch darauf, dass sich Ex-Präsident Barack Obama wiederholt mit Füßen auf dem Schreibtisch habe fotografieren lassen und die Frage nach dem Respekt vor dem Amt damals nicht gestellt worden sei. dpa