Despite what you have heard from the FAKE NEWS, I had a GREAT meeting with German Chancellor Angela Merkel. Nevertheless, Germany owes..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18. März 2017

Am 18. März 2017 kam Angela Merkel zum Staatsbesuch nach Washington. In seinen Tweets zeigte sich Trump zufrieden mit dem Treffen, stellte aber auch Forderungen an Deutschland.

It all begins today! I will see you at 11:00 A.M. for the swearing-in. THE MOVEMENT CONTINUES - THE WORK BEGINS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20. Januar 2017

We had a great News Conference at Trump Tower today. A couple of FAKE NEWS organizations were there but the people truly get what's going on — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12. Januar 2017

Such a beautiful and important evening! The forgotten man and woman will never be forgotten again. We will all come together as never before — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. November 2016

...vast sums of money to NATO & the United States must be paid more for the powerful, and very expensive, defense it provides to Germany! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18. März 2017



Nachdem sich der Konflikt mit Nordkorea im Sommer weiter verschärfte, gab Trump dem Nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un den Spitznamen "Rocket Man".

Being nice to Rocket Man hasn't worked in 25 years, why would it work now? Clinton failed, Bush failed, and Obama failed. I won't fail. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1. Oktober 2017



Am 2. Oktober kam es in Las Vegas zu einem Amoklauf, bei dem 58 Menschen getötet worden sind.

My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2. Oktober 2017



"FAKE NEWS" bleiben auch weiter ein großes Thema in Trumps Tweets.

Wow, so many Fake News stories today. No matter what I do or say, they will not write or speak truth. The Fake News Media is out of control! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. Oktober 2017



Seit Anfang November ist der Präsident auf einer Asienreise. In Japan beschäftigte er sich mit seinem liebsten Hobby: Golf.

Playing golf with Prime Minister Abe and Hideki Matsuyama, two wonderful people! pic.twitter.com/vYLULe0o2K — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5. November 2017



Fast Zeitgleich kam es in Sutherland Springs, Texas zu einem Amoklauf in einer Baptistenkirche mit mindestens 26 Toten.