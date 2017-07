Seoul/Washington (dpa) - Einen Tag nach dem ersten Test einer Interkontinentalrakete durch Nordkorea haben die USA militärische Stärke demonstriert und weitere Sanktionen gegen den isolierten Staat angedroht. Als Warnung hielten die Streitkräfte der USA und Südkoreas eine gemeinsame Raketenübung ab.

Auch beantragten die USA noch für heute eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats in New York. Die Führung in Pjöngjang drohte den USA mit weiteren Waffentests. Nordkorea werde niemals auf Atomwaffen verzichten, hieß es.

Die amerikanisch-südkoreanische Raketenübung war mit einer deutlichen Warnung an Nordkorea verbunden. «Selbstbeschränkung (...) ist alles, was einen Waffenstillstand vom Krieg trennt», hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der alliierten Streitkräfte. Eine solche Haltung könne sich schnell ändern, sagte der Befehlshaber der US-Streitkräfte Korea (USFK), Vincent Brooks. Es sei ein großer Fehler, anders darüber zu denken.

Bei dem Manöver wurden nach amerikanischen Angaben ein taktisches Raketensystem des US-Heeres und südkoreanische Kurzstreckenraketen des Typs Hyunmoo-2 eingesetzt. Die Raketen seien von der südkoreanischen Ostküste in Richtung Meer gefeuert worden.

Das US-Militär verbreitete Videos von der Übung und sprach von einer Antwort auf Nordkoreas «destabilisierendes und ungesetzliches» Verhalten. Nordkorea wiederum wirft den USA regelmäßig vor, durch ihre Übungen mit Südkorea einen Angriff vorzubereiten, was von beiden Ländern bestritten wird.

Die US-Regierung bestätigte erstmals, dass Nordkorea am Dienstag tatsächlich - wie behauptet - eine Interkontinentalrakete (ICBM) getestet hat. Der Test stelle «eine neue Eskalation der Bedrohung für die Vereinigten Staaten, unsere Verbündeten und Partner, die Region und die Welt dar», erklärte Außenminister Rex Tillerson. Er kündigte «härtere Maßnahmen» gegen Pjöngjang an.

Nordkorea bezeichnete den Test unbeeindruckt als «Geschenkpaket» für die USA zu ihrem Unabhängigkeitstag. Kim habe seine Wissenschaftler aufgerufen, «regelmäßig große und kleine Geschenkpakete an die Yankees» zu schicken, berichteten die staatlichen Medien. Das «langwierige Kräftemessen mit den US-Imperialisten hat seine Endphase» erreicht. Die ICBM des Typs Hwasong-14 könne einen «großen und schweren Atomsprengkopf» befördern und die USA erreichen.

Südkoreas Verteidigungsminister Han Min Koo warnte, die Möglichkeit, dass Nordkorea einen weiteren Atomtest unternehme, sei hoch. Das Nachbarland habe auch bei der Verkleinerung von Sprengköpfen für Raketen Fortschritte erzielt, sagte Han laut der Nachrichtenagentur Yonhap vor dem Parlament. Nordkoreas ICBM habe vermutlich bei einer normalen Flugbahn eine Reichweite von 7000 bis 8000 Kilometern. Anchorage in Alaska ist 6000 Kilometer von Pjöngjang entfernt, Berlin knapp 8000 Kilometer.