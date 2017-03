US-General hält russische Waffenlieferungen an Taliban für möglich

Washington (dpa) - Ein hochrangiger US-General hält es nicht für ausgeschlossen, dass die russische Regierung im Afghanistan-Konflikt Waffen an die radikalislamische Taliban liefert. Es sei anzunehmen, dass Russland «irgendeine Art von Unterstützung» in Form von Waffen oder anderen Dingen leiste, sagte der Kommandeur des US-Zentralkommandos, General Joseph Votel, am Mittwoch vor einem Kongressausschuss in Washington. Russland versuche, sich als einflussreiche Partei in der Region zu etablieren.

Der Kreml hatte Mitte Februar ohne Beteiligung des Westens Gespräche über die Lage in Afghanistan organisiert. Auch für den 14. April ist eine solche Konferenz geplant. Die Taliban seien dazu nicht eingeladen, aber eine generelle Lösung des Konflikts sei ohne Einbeziehung der Gruppe nicht möglich, sagte ein Vertreter des russischen Außenministeriums nach Angaben der Agentur Interfax am Mittwoch. Er unterstellte den USA, die russischen Bemühungen in Afghanistan zu konterkarieren.

Die Sicherheitslage in dem Land am Hindukusch hat sich drastisch verschlechtert. Seit dem Abzug der meisten internationalen Truppen 2014 sind die Taliban wieder zunehmend zu einer Bedrohung erwachsen. Seit Jahren kämpfen sie mit den afghanischen Streitkräften unter anderem in der südlichen Provinz Helmand um die Kontrolle.