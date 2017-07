Berlin/Ankara. Unbeeindruckt von Protesten der Türkei demonstriert die Bundesregierung Einigkeit in ihrem neuen scharfen Kurs gegenüber Ankara. Als Reaktion auf die Verhaftung des Menschenrechtlers Peter Steudtner und anderer Deutscher hat das Auswärtige Amt am Donnerstag die Reisehinweise für die Türkei verschärft. Zusätzlich kündigte Außenminister Gabriel an, dass die staatliche Absicherung von Türkei-Geschäften der deutschen Wirtschaft durch sogenannte Hermes-Bürgschaften auf den Prüfstand gestellt wird.

Das Verhältnis zwischen dem Westen und der Türkei hatte sich in der Vergangenheit zusehends verschlechtert. Der türkische Präsident Erdogan zeigt nach dem Putschversuch im Sommer 2016 zusehends Tendenzen zur Alleinherrschaft - und baut den türkischen Staat entsprechend um. Um den in der Türkei inhaftierten deutschen Journalisten Deniz Yücel gibt es seit Monaten Streit. Zuletzt hatte auch Erdogans Wunsch, in Deutschland vor Anhängern für seine autokratische Politik zu werben, für weitere Spannungen gesorgt.