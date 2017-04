Rettungskräfte und ein Hubschrauber stehen am 03.04.2017 am Moskowski Prospekt beim Eingang zur Tekhnologichesky Institut U-Bahnstation in St.Petersburg.

Terroranschläge haben schon viele russische Städte getroffen, aber noch nie die nördliche Metropole St. Petersburg. Nun explodiert dort eine Bombe in der U-Bahn, es gibt viele Tote und Verletzte.

St. Petersburg. ++Udpate++ Bei einer Sprengstoffexplosion in der U-Bahn der russischen Stadt St. Petersburg sind mindestens neun Menschen getötet worden. Mindestens 20 Menschen seien verletzt worden, berichteten russische Staatsmedien unter Berufung auf die Behörden. Den Angaben nach explodierte ein Sprengsatz in einem Zug auf der Fahrt zwischen zwei Stationen im Zentrum. Die russischen Behörden gehen mittlerweile von einem Anschlag aus. Die Ermittler wollten aber auch "allen anderen möglichen Spuren" nachgehen, hieß es in einer Erklärung.

Mutmaßlicher Bombenleger soll gefilmt worden sein

Der mutmaßliche Bombenleger in der U-Bahn von St. Petersburg ist nach inoffiziellen Behördenangaben von der Videoüberwachung gefilmt worden. «Die Videokameras der Metro haben den mutmaßlichen Urheber der Explosion gefilmt», sagte ein nicht genannter Behördenvertreter der Agentur Interfax.

Nach unbestätigten Angaben wurde der Sprengsatz in einer Aktentasche in dem U-Bahn-Wagen abgelegt. Die Bombe detonierte an der Station Sennaja Ploschtschad (Heuplatz) im Zentrum der Fünf-Millionen-Stadt. Daraufhin wurden alle U-Bahn-Stationen in der Stadt geschlossen.

Behördenquellen schätzten die Sprengkraft auf 200 bis 300 Gramm Dynamit. Der Sprengsatz sei mit Metallteilen versehen gewesen sein.

Sprengsatz am Wosstanija-Platz entschärft

Nach der Explosion in dem U-Bahn Waggon war ein weiterer Sprengsatz worden. Der selbstgebaute Sprengsatz sei in der U-Bahnstation am Wosstanija-Platz in der Petersburger Innenstadt "gefunden und rechtzeitig entschärft worden", teilten die russischen Anti-Terror-Behörden am Montag nach Angaben von Nachrichtenagenturen mit. Sondereinsatzkräfte seien vor Ort.

Nach der Explosion in der U-Bahn in St. Petersburg haben die russischen Behörden Ermittlungen wegen des Verdachts auf einen "Terroranschlag" aufgenommen. Die Ermittlungen bezögen sich auf Paragraph 205 des russischen Strafgesetzbuches, der die Strafbarkeit von "Terroranschlägen" regelt, teilte die zuständige Justizbehörde am Montag in einer Erklärung mit.

Präsident Wladimir Putin war am Montag in St. Petersburg, hielt sich aber nach Angaben seines Sprechers im Vorort Strelna auf. Die Sicherheitsbehörden würden die Explosion aufklären, versprach Putin. «Wir ziehen alle Möglichkeiten in Betracht - ob es eine kriminelle Tat war oder sie einen terroristischen Charakter hat», sagte er der Agentur Interfax zufolge. Alle Anzeichen deuteten auf einen Terroranschlag hin, sagte Viktor Oserow, Abgeordneter im russischen Föderationsrat.



In der Vergangenheit hatte es mehrere Anschläge auf die U-Bahn in Moskau mit zahlreichen Toten gegeben. Die meisten davon wurden in Verbindung mit islamistischen Terroristen aus Tschetschenien gebracht. In St. Petersburg gab es bislang keine Anschläge.

Bundesregierung zeigt sich betroffen

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) äußerte sich in Luxemburg tief bestürzt über die "furchtbaren Nachrichten aus St. Petersburg". Vieles deute auf "einen hinterhältigen Anschlag" hin, auch wenn die Hintergründe noch nicht klar seien.

Der Sprecher von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Steffen Seibert, schrieb auf Twitter: «Das sind furchtbare Nachrichten aus St. Petersburg: Unser Mitgefühl gilt allen Betroffenen und ihren Familien.»

red/dpa/afp