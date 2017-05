Washington (dpa) - Donald Trump liegt hinten. Es ist kein uneinholbarer Rückstand, aber er liegt klar hinten. 333 Mal war Barack Obama während seiner Zeit als Präsident der Vereinigten Staaten auf dem Golfplatz. Donald Trump bisher nur 21 Mal, vielleicht sogar nur 19 Mal.

Sieben Jahre hat Donald Trump bestenfalls noch Zeit, die Marke seines Vorgängers zu übertrumpfen. Neben 312 mal 18 Löchern liegt da noch eine ganze Menge Politik dazwischen und idealerweise eine Wiederwahl - sonst wird es eng mit dem Rekord.

Donalds Trump fast manisch wirkender Drang zum Golfen ist derzeit in den USA und darüber hinaus Spott-Thema Nummer eins. Der britische «Economist» titelte jüngst mit dem Bild eines Golfschlägers, der aus dem Sandbunker eines Golfplatzes ragt und der Überschrift: «Trumps Präsidentschaft im Loch». 21 Golfplatzbesuche in etwas mahr als 107 Amstagen - verteilt auf drei seiner weltweit 17 eigenen Anlagen - entspricht mehr als einmal Golfen pro Woche. Obama hatte nur - auch dazu gibt es Statistiken - alle 8,8 Tage zum Schläger gegriffen.

Was für einen Hobbysportler normal erscheinen mag, ist für einen Präsidenten - auch wenn er wie Trump ein leidenschaftlicher und anerkanntermaßen auch sehr guter Golfer ist - beachtlich. «Ich habe keine Zeit zum Golfen», hatte Trump noch 2016 in Wahlkampf erklärt. Und damals wusste er noch nicht, wie fordernd das Präsidentenamt sein würde. «Ich dachte, es wäre leichter», offenbarte Trump jüngst in einem Interview. Wie vieles in den Argumentationssträngen des US-Präsidenten: Es passt nicht zusammen.

Lange Zeit blickte die Nation eher schmunzelnd auf die Bilder von dem etwas rundlichen, meist weiß gekleideten Mann mit der roten Baseballmütze, die Fotografen meist aus respektvoller Entfernung auf irgendeinem Golfplatz, vorzugsweise in Florida, aufnahmen. Doch der Zorn wächst. Als Trump jetzt sein Wochenende bereits am Donnerstag einläutete und sich nach einem Treffen mit Australiens Regierungschef Malcolm Turnbull in New York auf seinen Landsitz Bedminster in New Jersey verzog, zog die Kritik deutlich an.

Bedminister soll offensichtlich, so scheint es der Präsident zu planen, über die Sommermonate Mar-a-Lago ablösen. Statt des «Winter White Houses» in Florida will Trump nun das «Camp David Nord» in New Jersey aufschlagen. «Ich arbeite am Wochenende von zu Hause aus», twitterte Trump munter. Das sei besser, als in New York groß zu stören. «Und es spart dem Land auch Geld», schrieb er in einem Anflug von Bescheidenheit.