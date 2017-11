Washington (dpa) - Ein Treffen mit den Kongressführern beider Parteien bildet heute den Auftakt für einen entscheidenden Monat in der Amtszeit Donald Trumps.

Der US-Präsident und seine Partei haben 2017 noch kein zentrales Gesetzesvorhaben umsetzen können, obwohl die Republikaner die parlamentarischen Mehrheiten haben. Nun steht die Verabschiedung der Steuerreform im Fokus. Ihr Gelingen gilt als Wegscheide für das Wahljahr 2018. «Für ein Scheitern ist kein Spielraum», sagte der republikanische Senator Lindsey Graham.

Aber: Mit der Steuergesetzgebung sind zahlreiche andere Vorhaben und Projekte verbunden, bei denen die Demokraten ein großes Wort mitreden wollen. Ob sie es auch können, hängt nicht zuletzt am unberechenbaren Trump. Am Dienstag bereitete er mit einer falschen Anschuldigung gegen die demokratische Führung den Boden für die Gespräche: «Sie wollen, dass illegale Migranten unkontrolliert in unser Land strömen», schrieb er unter anderem auf Twitter. «Ich sehe keine Einigung.»

Für Trump wird der Dezember zum «Alles-oder-Nichts-Moment», wie der «New Yorker» es formulierte. Bei den Republikanern im Kongress mehren sich die Stimmen, die den Präsidenten aus den Entscheidungsprozessen möglichst heraushalten wollen. Die Themen im Einzelnen:

DIE SCHULDENOBERGRENZE: Wenn die Führer der Republikaner und der Demokraten nun aufs Neue bei Trump sitzen, müssen sie wieder einmal eine drohende Schließung der Regierung abwenden. Dieses Mal ist der 8. Dezember der Stichtag. Bei der jüngsten Diskussion über diesen so genannten Shutdown hatte Trump sich sensationell auf die Seite der Demokraten geschlagen, die Schuldenobergrenze wurde angehoben. Nun berichten US-Medien, die Stimmung der Gespräche hinter den Kulissen sei schlecht. Ziel sei gleichwohl, die Abstimmung bis kurz vor Weihnachten zu schieben und mit anderen Vorhaben zu verbinden. Es ist ein großes Schachern.

So will das Weiße Haus zum Beispiel die Verteidigungsausgaben auf 600 Milliarden US-Dollar erhöhen, erlaubt sind per Gesetz aber nur 549. Die Demokraten fordern im Gegenzug eine Erhöhung im Nicht-Verteidigungsbereich um genau diesen Betrag.

DIE STEUERREFORM: Für ihre Steuerreform, die angeblich umfassendste seit Jahrzehnten, haben die Republikaner derzeit im Senat zwar rechnerisch die nötigen Stimmen, sind aber untereinander uneins. Eine Reihe republikanischer Senatoren verlangt öffentlich Änderungen oder gilt als wankelmütig bis ablehnend - zumal unabhängige Analysen mehr und mehr belegen, dass die Reform nicht wie versprochen dem Kleinen Mann hilft.