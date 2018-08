McGahn ist der bislang letzte in einer ganzen Reihe enger Mitarbeiter Trumps, der das Weiße Haus verlässt. McGahn gilt als ein zentraler Zeuge in der Frage, ob der Präsident versucht haben könnte, die Untersuchungen des Sonderermittlers Mueller zu behindern. Mueller untersucht unter anderem, ob es im Präsidentschaftswahlkampf 2016 Absprachen des Trump-Lagers mit Russland gab.

Trump teilte am Mittwoch mit, McGahn werde das Weiße Haus nach der erhofften Bestätigung des nominierten Verfassungsrichters Brett Kavanaugh durch den US-Senat verlassen. «Ich habe mit Don lange zusammengearbeitet und schätze seine Dienste wirklich.»

Trump gerät zunehmend unter Druck. Mehrere langjährige Vertraute sollen mit den Ermittlern kooperieren. Die Ermittlungen gehen dabei inzwischen über die mögliche Beeinflussung der Wahl durch Russland hinaus. Trump wird auch vorgeworfen, Schweigegeldzahlungen an angebliche Ex-Geliebte geleistet zu haben, und damit womöglich gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen zu haben.

Trump nannte die Russland-Ermittlungen am Mittwoch auf Twitter erneut eine «Hexenjagd». US-Sicherheitsbehörden sehen es als erwiesen an, dass Russland versucht hat, die Präsidentenwahl 2016 zu beeinflussen, und dass diese Bemühungen andauern. Trump war im vergangenen Monat unter Druck geraten, als er in dieser Frage einen Zickzackkurs verfolgte, statt sich klar hinter seine Behörden zu stellen.

Bei den Ermittlungen geht es auch darum, ob russische Hacker bei der Präsidentenwahl 2016 in das E-Mail-Konto von Trumps Gegenkandidatin Hillary Clinton eingedrungen sind. In einem Tweet in der Nacht zu Mittwoch schrieb Trump, Clintons E-Mails «wurden von China gehackt». Er forderte das FBI und das Justizministerium auf, «nach all ihren anderen Fehltritten» zu handeln. Ansonsten werde die Glaubwürdigkeit dieser Behörden «für immer» verloren sein.

Trump berief sich bei seiner Anschuldigung gegen China offensichtlich auf einen Bericht des rechtspopulistischen US-Blogs «Daily Caller». Dieser beruft sich seinerseits auf eine anonyme Quelle aus Geheimdienstkreisen. Der Blog gilt nicht als seriöse Nachrichtenquelle. Trump hatte im Wahlkampf wiederholt erklärt, dass die Hackerangriffe gegen Clinton und die Demokraten auch von China und nicht von Russland ausgegangen sein könnten. Er legte jedoch niemals ernsthafte Beweise vor.

China wies die Anschuldigungen zurück. «Wir sind entschieden gegen jede Art von Cyberangriffen und Informationsdiebstahl», sagte Hua Chunying, eine Sprecherin des Pekinger Außenministeriums. «Sie fragen mich, ob das stimmt, aber was würden Sie selbst sagen? Was ist Ihr Gefühl oder Ihr erster Eindruck?»