New York (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat ein neues Paket harter Sanktionen gegen Nordkorea verhängt und damit dem kommunistischen Land weitere Daumenschrauben angelegt. Die Strafmaßnahmen zielen darauf ab, jeglichen Handel mit Nordkorea zu unterbinden.

Jede Bank der Welt, die Geschäfte mit dem Land abwickelt, kann künftig nicht mehr straffrei Geschäftsbeziehungen in oder mit den USA unterhalten. «Jede Bank steht vor einer klaren Entscheidung», sagte Trump am Donnerstag in New York. «Geschäfte mit den USA oder Geschäfte mit Nordkorea.»

Japans Ministerpräsident Shinzo Abe und Südkoreas Präsident Moon Jae In begrüßten die Entscheidung Trumps. «Wir begeben uns auf eine neue Stufe des Drucks», sagte Abe. Japan unterstütze diesen Schritt «von Herzen». Auch Moon sagte, sein Land werde seine eigenen Schritte mit denen der USA eng abstimmen.

Trump erklärte, zeitgleich habe die chinesische Zentralbank die Banken des Landes angewiesen, die Geschäfte mit Nordkorea einzustellen. Damit würden die Sanktionen umgesetzt, die China als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates selbst mit beschlossen hat. Trump will mit den zusätzlichen US-Sanktionen gezielt auch wichtige Industriezweige in Nordkorea treffen, wie etwa die Textilbranche, die Informationstechnologie und die Fischerei.

Südkoreas Präsident Moon betonte jedoch auch, es gehe seinem Land nicht um einen Kollaps des Nachbarstaates. Südkorea strebe auch keine Wiedervereinigung mit dem kommunistisch regierten Staat durch «künstliche Mittel» oder durch «Verschlucken» an. Seoul und die Weltgemeinschaft unternähmen alles nur mögliche, um den Atomkonflikt mit Pjöngjang friedlich beizulegen.

Der Konflikt um das nordkoreanische Atomprogramm schaukelt sich seit Monaten hoch. Das isolierte Regime testete in diesem Jahr bereits mehrere Raketen. Am 3. September zündete es nach eigenen Angaben eine Wasserstoffbombe, mit der Interkontinentalraketen bestückt werden sollen.

Moon sagte zu Beginn eines Treffens mit Trump, die USA hätten strikt und sehr gut auf die «kläglichen Provokationen» aus Nordkorea reagiert. Er dankte Trump für dessen klare Worte in Richtung Pjöngjang. «Sie haben eine sehr starke Rede gehalten», sagte Moon und gab der Hoffnung Ausdruck, dass dies einen Wandel in Nordkorea auslöse. Trump lobte die exzellente Zusammenarbeit der Militärs der USA und Südkoreas. Anschließend kam es zu einem Dreiertreffen mit Japan.

Trump hatte Pjöngjang am Mittwoch in seiner Rede vor der Generalversammlung am Dienstag mit völliger Zerstörung für den Fall eines Angriffs auf die USA oder deren Verbündete gedroht und Staatschef Kim Jong Un als «Raketenmann auf einer Selbstmordmission» bezeichnet.